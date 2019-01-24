廖济伟·维护“两岸新关系” 此事发酵近半个月，原本以为会是两国外交风波，却演变成自家人打自家人的戏码，让外人看了笑话，也凸显了希盟内部矛盾升级，中央和州属领导层方向不一致，上情无法下达，默契不足。

柔州务大臣奥斯曼沙比安日前乘船巡视及探访马新海域执勤人员，却被新加坡指入侵海域，迫使原订进行的马来西亚—新加坡依斯干达特区部长级联合委员会议延后举行。

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此事发酵近半个月，原本以为会是两国外交风波，却演变成自家人打自家人的戏码，让外人看了笑话，也凸显了希盟内部矛盾升级，中央和州属领导层方向不一致，上情无法下达，默契不足。

当然，此事也不排除背后是否拥有特地议程，外交部长赛富丁前一天才在新加坡与该国外交部长气氛融洽的共进晚餐，商讨敦马上台后要求检讨的1962年水供协议和马新领空纠纷，两国外交部也对外宣称进展良好，哪知隔天作为柔佛州领导的奥斯曼沙比安就登船出巡，引起新加坡不满。

事件进展中，并没有中央部长在此事件上力挺或为柔大臣发言，导致柔大臣在这起事件上被孤立的感觉，甚至被外交部打脸所谓的“祝福论”，尴尬万分，直到敦马轻描淡写的回应两句认为柔大臣并没错后，柔大臣才稍微扳回一城。

外交部的职责是尽可能的维护国与国之间的友和关系，在特定情况下还必须捍卫国家主权利益，而不是和自家人发起口水战，处理事务上应该更圆滑，通过外交手腕解决问题；至于领导州政权的柔大臣，也不能因为仗着自己是一州之长，就任意妄为的不顾大局做出错误的判断，涉及国与国之间的事务还是必须依据外交部的指示行事，避免破坏外交部所做出的努力。

马来西亚60年来首次迎来变天，对于可能在今年举行大选的新加坡来说压力不少，因此新加坡采取较强硬的立场对待马新课题可想而知，大马外交部应该采取怀柔政策，传达善意给邻国知道新政府欢迎与任何国家合作；与新加坡一水之隔的柔佛州更应该珍惜彼此间的“新新关系”，为国人争取福利之余也积极推动州内经济发展，维护“两岸新关系”，这才是作为州领导该做的事。