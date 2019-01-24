柔管制区暂缓实里达ILS暂停．陆兆福：交内阁商狮城提议 交通部长陆兆福将把新加坡交通部长许文远提出，让巴西古当飞行管制区及新加坡实里达机场仪表降陆系统的两个暂时性措施，从原本一个月期限再进一步延长的建议，带入内阁讨论。

陆兆福（左）与许文远进行了富有成果的会谈。（取自陆兆福脸书）

（吉隆坡23日讯）交通部长陆兆福将把新加坡交通部长许文远提出，让巴西古当飞行管制区及新加坡实里达机场仪表降陆系统的两个暂时性措施，从原本一个月期限再进一步延长的建议，带入内阁讨论。

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新加坡交通部长许文远今天会见交通部长陆兆福时，向后者作出上述建议。

许文远说，陆兆福将与其内阁同僚讨论这项建议。

陆兆福在社交网脸书贴文指出，马新两国的民航局，将会针对技术问题进行探讨。

他今日在脸书贴文指出，他今早与许文远进行富有成果及建设性的会谈，而双方就解决实里达机场问题，达成一致的意见。

另外，许文远今午约5时许在脸书上透露，他今天向陆兆福建议，将两个暂时性措施进一步延长，给予两国官员更多时间讨论来取得双赢成果。

许文远建议延长将有关柔佛州巴西古当飞行管制区和新加坡实里达机场仪表降陆系统的两个暂时性措施。

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春节后将会面商讨

他说，他刚在新加坡与陆兆福举行会谈，2名交通部长也将在农历新年后再次会面，继续针对新马航空课题展开讨论。

他表示，这是两人继去年在布城和泰国曼谷见面后，第三次会面。

根据今年1月9日报道，马新两国外长本月8日达成初步安排，马来西亚暂不把新山巴西古当上空列为永久飞行管制区，新加坡实里达机场则不启用仪表降陆系统。这两个暂时性措施为期一个月。