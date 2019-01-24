黄剑飞·回应《华教问题谁出卖谁》 郑钦亮先生日前《华教问题谁出卖谁》一文看似两边各打50大板，实则是以乡愿的方式为马华的窘境缓颊。

郑钦亮先生日前《华教问题谁出卖谁》一文看似两边各打50大板，实则是以乡愿的方式为马华的窘境缓颊。

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其为马华缓颊有二，一是马华仍然与种族主义的巫统与伊党为伍，而违背其推动马华要解散国阵的承诺，其二是在刻意无视、忽视及冷处理希盟在执政短短9个月，秉持着国家教育多元的发展，所进行的一系列改革：一、独中1200万令吉拨款，独中史无前例于2018年11月2日列入希盟政府的首个国家预算案，获得1200万令吉拨款。并在2019年开年初就悉数电子转账进入各独中董事会户头。

二、今年拨款今年发，教育拨款实现财政管理效率与专业，研发电子转账学校董事会系统，不再发生前朝政府今年拨款明年发，甚至今年拨款后年发的不专业施政弊端。2018年前朝预算案所承诺的华小5000万令吉拨款或根本没承诺的华中1500万令吉拨款，希盟政府短短几个月就在去年底悉数发放出去。希盟政府秉持着能干、公信、透明施政方针在2019年初就陆续发放教育拨款，让教育工作者能有充裕的时间使用他们的教育发展拨款，真正帮助到我们的小孩。

三、首度拨款3所民办大专，希盟政府破天荒拨款各200万共600万令吉予三所民办大专：新纪元大学学院、南方大学学院及韩江传媒大学学院。3所民办大专，是华教先贤与前辈独立支撑靠着社会人士资助的民办高等学府，政府首度拨款其意义深远。

四、大学预科班追加1000位名额给华裔B40优异生。这将协助社会上40%的清寒华裔优秀生增加进入本地大专学府的管道。

五、豁免《独中教育蓝图》基金的税务。董总于2017年筹募的500万令吉《独中教育蓝图》基金，分别去年3月及6月两度去信财政部，终于在去年8月豁免其85万3000令吉的税务。

纵观上述革新发展，希盟政府在短短9个月内突围，开创新的教育氛围，正在努力纠正及解决前朝国阵包括马华61年来所结下的沉疴，这是自5月9日后人民所乐见的，何来郑先生所谓“巧取“？真正的”巧取豪夺“是贪污的国阵与收钱的马华，马华接受了1650万令吉1MDB丑闻资金，如今仍执拗不肯归还给政府与人民，无视于巫统伊党攻击希盟政府拨款独中，继续与极端种族主义与宗教主义的巫统与伊党为伍。

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希盟政府希望政治与教育分离，政治与媒体分离及政治与商业分离，希望华裔也能在宪法保障下，以马来西亚人的身份去争取母语教育的人权。这些革新思想，对于一些自我枷锁于种族框框的反进步旧势力保守政党与媒体是无所适从的，他们一方面漫无目的与含糊其辞要新政府扩大改革步伐，另一方面又常常矛盾地害怕新政府进步的改革步伐影响他们的既得利益。

郑先生与星洲在教育革新的此时选择与马华同步，为了掩盖马华执政时在教育的无能而无视、忽视及冷处理希盟短短数月开创教育新局，并且在希盟政府努力迈步的改革启始阶段，踩踏其脚后跟，阻止希盟政府的教育改革步伐伤害到其同温层的马华。



(作者：财政部长媒体官·黄剑飞)