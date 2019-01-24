陈健良：不只是付出也是学习·教师热爱教学才能育才 马佛青总会总会长陈健良说，教师是文化传承的载体和传播者，身为教师者，需要热爱并肯定这份工作，如此才能把学生当成自己的孩子用心教育。

（吉隆坡23日讯）马佛青总会总会长陈健良说，教师是文化传承的载体和传播者，身为教师者，需要热爱并肯定这份工作，如此才能把学生当成自己的孩子用心教育。

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他表示，教育不只是“付出”，也是“学习”的过程。

他在旺沙玛朱华小举行的“2019年全国教师研讨会—教育也是一种修行”开幕礼上上致词时说，佛教徒教师更要学习菩萨的精神，以慈悲和同理教化学生；以智慧观察孩子的因缘，随机逗教；以大无畏的行持去恶修善，成为孩子生命里的模范；以深广的愿力面对挑战，坚守育人的工作。

要把课室当成人间菩萨道场

“教育是一个可以让人广结善缘的工作，要把课室当成人间菩萨的道场。”

逾250位老师参加研讨会，当中包括东马的教师。出席的嘉宾包括旺沙玛珠华小董事长拿督姚长禄套和校长林淑娟。

研讨会的主讲人是马佛青宗教导师释继程法师、黄先炳博士，4副题教师分别是颜志伟、刘苾莲、周淑仪及陈淑芬。

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吉隆坡教育局学术组主任阿都阿兹为研讨会主持开幕致词说，赞扬马佛青总会举办此项活动让教师们受惠，希望与会的教师们可以把从研讨会中学习到的内容落实在教学生涯，成为一个教学快乐的老师。

筹委会主席兼马佛青教育委员会主席刘燕儿致词时表示，当教学的热情与背负的使命不断受到考验，站在育人的最前线，多方面的压力使教师倍感焦虑，心的力量也日渐薄弱。

图：大会嘉宾与讲师们合照，站者左起刘燕儿、阿都阿兹、继程法师、黄先炳、陈健良。前排左起为刘苾莲、陈淑芬、周淑仪、颜志伟、罗旭斌。