网上银行 扣账卡 最受欢迎．67%国人用无现金支付 马来西亚尼尔森公布的马来西亚支付方式联合报告显示，67%的大马人使用各种形式的无现金支付，而其中扣账卡及网上银行最受欢迎。

（八打灵再也23日讯）马来西亚尼尔森公布的马来西亚支付方式联合报告显示，67%的大马人使用各种形式的无现金支付，而其中扣账卡及网上银行最受欢迎。

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报告显示，63%的消费者使用扣账卡，57%的人使用网上银行进行支付。但是，只有27%的人使用信用卡支付开销，使用电子钱包的人甚至更少（8%）。

网上银行提供的便利，使其成为一般或经常性开支方面最广泛的支付方式，包括偿还电话费和网络账单（53%）、水电费（47%）、汽车贷款（38%）和租金（37%）。

现金仍是日常开销首选

尼尔森消费者洞察执行总监阿尼尔．安东尼在文告中说，三分之一的消费者仍然使用现金支付水电费，这表明无现金支付的服务供应商可以利用这个领域的庞大机会。

另外，虽然3名马来西亚人当中，就有2人拥有扣账卡，但现金仍是日常开销的首选，如外出就餐（93%）、购买杂货（90%）和支付汽油费（81%）。

使用信用卡支付日常开销的比例相对较低;4名马来西亚人当中只有一人使用信用卡于支付日常开销，主要是年龄介于35至64岁的人士。

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安东尼表示，获得信用卡的资格与个人信誉相关，没有足够信用记录获得信用卡的更年轻、懂科技的消费者，可能更愿意使用电子钱包于日常开销。

此外，我国智能手机的高普及率，以及流动数据的高使用率，为电子钱包的蓬勃发展提供了有利的环境，而随着越来越多的供应商进入该领域，人民对电子钱包的认知度也越来越高（88%）。

顾虑电子钱包安全性

然而，尼尔森的报告强调，消费者顾虑采用电子钱包的安全和欺诈问题，且50%的非用户表示安全问题是他们不切换到电子钱包的主要原因。消费者也害怕使用电子钱包会超支，他们相信通过使用现金，可以更好地控制开支。

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尽管如此，安东尼认为随着配备应用程序的网上商店、电子召车服务、网络游戏和电影票预订的普及，电子钱包采用率将会上升。因此，他呼吁电子钱包供应商为消费者提供有关其平台安全性和保安性的保证。