云顶大马再挫逾2%．马股冲上1690点 马股今早开高1.16点，至1689.30点，并冲上1690点。

市场担忧全球经济放缓，美国股市23日在亮丽的企业业绩带动下收高，亚洲主要区域股市24日却各自发展。

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马股今早开高1.16点，至1689.30点，并冲上1690点。

截至早上10时，富时隆综指数微升1.98点，至1690.12点。

富时创业板指数升11.17点，至4454.95点；富时全股项指数升18.94点，至11681.66点。

上升股有243只，下跌股206只，另1450只平盘，成交量5亿5830万股，值2亿7183万令吉。

受官司影响，云顶大马（GENM,4715,主板消费产品服务组）再跌8仙或2.45%，至3令吉18仙；云顶（GENTING,3182,主板消费产品服务组）跌3仙，至6令吉64仙。

亚航集团（AIRASIA,5099,主板消费产品与服务组）跌1仙，至3令吉04仙。

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FGV控股（FGV,5222,主板种植组）宣布委任拿督哈里斯法兹拉为集团首席执行员，股价即升3仙或2.97%，至1令吉04仙。

威城（VS,6963,主板工业产品服务组）升2.5仙或3.19%，至81仙。

国油化学（PCHEM,5183,主板工业产品服务组）升9仙或1.07%，至8令吉51仙。

马来亚银行（MAYBANK，1155，主板金融服务组）升2仙，至9令吉56仙。

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联昌集团（CIMB,1023,主板金融服务组）升1仙，至5令吉67仙。

大众银行（PBBANK,1295,主板金融服务组）跌2仙，至24令吉78仙。