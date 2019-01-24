B40群体mySalam保险计划·敦马：全国369万人将获医保 首相敦马哈迪今日为资助B40低收入群体的mySalam保险计划主持推介，全国369万18岁至55岁的B40群体将获得医药保险保障。

（吉隆坡24日讯）首相敦马哈迪今日为资助B40低收入群体的mySalam保险计划主持推介，全国369万18岁至55岁的B40群体将获得医药保险保障。

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首相希望更多就业的B40群体的受保率能够提高，他说，而mySalam计划将有助于把B40就业在2017年的30.3%受保率，提高至50.4%，以协助提高他们的生活水平。

财长林冠英说，投保人可获得36种严重疾病的保障，包括癌症、心脏病和阿尔茨海默氏症等，一旦被证实患上受保疾病，患者可一次过获得8000令吉的保障，受保者在政府医院治病期间，每天可获得50令吉，每年最多14天或相等于每年700令吉。

他说，合格者从1月1日起受保，受保者可从3月1日起索偿。

出席推介礼者还有财政部长林冠英、卫生部长拿督里祖基菲里和大东西控股公司集团行政总裁许福成。

卫生部长拿督斯里祖基菲里说，除了mySalam，政府也会为50岁以上的B40群体提供全国健康检查计划（PEKA）保障。

他说，PEKA和mySalam是相辅相成的计划，他会在本月28日公布PEKA计划的详情。