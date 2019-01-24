吴易甜母亲对互呛风波感伤心．“讨一个签名也要阻挡吗” 金马仑补选发生行动党资深领袖林吉祥支持者和马青组成的反废死联盟双方以“反对废死”和“恭喜发财”互呛风波后，对政府同意废除死刑一事悲愤难平的吴易甜母亲沈依玲在看了混乱的视频和新闻报道后，感到很伤心。

（吉隆坡23日讯）金马仑补选发生行动党资深领袖林吉祥支持者和马青组成的反废死联盟双方以“反对废死”和“恭喜发财”互呛风波后，对政府同意废除死刑一事悲愤难平的吴易甜母亲沈依玲在看了混乱的视频和新闻报道后，感到很伤心。

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她质问，如果她身为六年前被谋杀的15岁少女吴易甜的母亲，忍着悲痛，向你们讨一个签名，希望你们支持我们反废死的立场，希望政府还我们一个公道，你们也会阻挡着我，对我喊“恭喜发财”吗？

沈依玲今晚在个人脸书贴文坦言，要和整个希盟政府对抗，反废死的路上一点也不容易。

她说，受害者家属只是弱势群体，没有任何团体组织做后援。他们的声音非常薄弱。即使有再多的计划与想法要宣传反废死，也苦无人力与资源。

她说，其实马青早在去年十月政府宣布有意废死时，已向她伸出橄榄枝，献意一起合作反废死。她碍于不想反废死被政治化，不想自己被标签为反政府，拒绝了他们的好意。局势演变到今天。希盟政府漠视一切反对的声音，听见了当听不见，看见了当看不见，完全没有转圜的余地。

她说，一路走来，马青对于反废死是不遗余力的。姑且不论他们背后的政治议程，在这一个课题，我们的目标是一致的反对废除死刑。他们发动收集街头签名，办讲座。当年惨遭文冬杀人魔毒手的17岁少女郭婉晶的妈妈就好几次配合马青，出现在街头签名会，帮忙呼吁人们签名。

“反观我们一直以来奋不顾身去支持的火箭做了什么？刘镇东、黄书琪公然为废死站台，议员或部长如黄庆伟、苏建祥、郭素沁、古拉公开表示支持废死，其他的不是默默地支持，就是静静不敢表态。我所知道的就只有刘天球曾表示反对废死。随着刘伟强部长公开喊话不支持政府废死政策的希盟国会议员都得呈辞，可想而知反对的声音更是少之又少。”