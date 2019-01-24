回国后将开拍新剧．冯伟衷无缘首当男主一 冯伟衷原定在纽西兰受训归来后，将出演新传媒爱情喜剧类新剧《我的万里挑一》，并首次担任一号男主角。

（新加坡24日讯）新加坡艺人冯伟衷因在纽西兰军训时受重伤，昨晚在当地医院不幸离世，得年28岁。

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冯伟衷原定在纽西兰受训归来后，将出演新传媒爱情喜剧类新剧《我的万里挑一》，并首次担任一号男主角。

在冯伟衷住院救治期间，《我的万里挑一》监制丁美莲曾表示希望冯伟衷平平安安回来，如果这次合作不了，就等下次，工作终究没有健康重要。

冯伟衷上一部剧集是4个月前的《229明天见》。他过后到中国和俄罗斯拍摄新传媒网络剧《从北京到莫斯科》，该剧预定今年6月播出。

冯伟衷与徐彬、张振寰、陈罗密欧、陈泂江、徐鸣杰、方伟杰及包勋评被称为“新传媒八公子”。

冯伟衷生前属午言媒体经纪公司，公司总裁许振荣此前与记者通电话时语带哽咽，一直和国防部保持联系的他，陆续接到伟衷的伤势消息，忍不住难过泪下。

冯伟衷生前参演的新传媒剧集《知星人》，曾于去年10月在本地电视台八度空间开播，饰演外星人的他与“地球人”蔡琦慧谱出恋情。