林冠英：国阵手握4184多数票．希盟明知艰难也要争胜 行动党秘书长林冠英坦言，希盟要在金马仑国席补选胜出非常困难，国阵的候选人已手握4184张多数票，因支持伊斯兰党的选票已给了国阵，所以国阵此前很有信心喊话能够赢希盟至少3000票。

林冠英抵达政治座谈会现场时，受到民众欢迎。（图：星洲日报）

（金马仑23日讯）行动党秘书长林冠英坦言，希盟要在金马仑国席补选胜出非常困难，国阵的候选人已手握4184张多数票，因支持伊斯兰党的选票已给了国阵，所以国阵此前很有信心喊话能够赢希盟至少3000票。

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“对，他们有4000多张多数票，这里是他们的堡垒区，这里本来也是他们的议席，但我们无论如何都要赢下金马仑。这里60年来在国阵执政下，我们见到的只有国阵的失败。马来西亚都已经改变了，金马仑不能落后，也要跟着进步和发展。”

他今晚在金马仑县议会停车场举办的“星光汇聚超级星期三”政治座谈会发表演说时说，国阵目前玩弄的种族主义和宗教极端政治非常危险，若让国阵在金马仑国席补选中胜出，种族和宗教极端政治就会是国家的未来。

他说，希盟必须在这次补选中一票都不能少，否则就会证明国阵目前玩弄的种族及宗教极端政治有效，将来非穆斯林连国会议员和部长也没有得做。

“要确保我们在这个国家还有地位，教育和各方面权益都有保障，必须投给希盟候选人。”

林冠英致词最后以财长身份向金马仑人拜个早年，并以福建话及槟城人的传统方式说出贺语，获得现场民众大声呼应。