“粉红米饭”搭配特制参巴酱．金马仑草莓椰浆饭最夯 当草莓与椰浆饭“邂逅”，会擦出怎样的火花呢？

“草莓椰浆饭”的特点在于，米饭是配以草莓汁及椰浆一起蒸煮，当热腾腾的“粉红米饭”端上桌时，一颗“粉红少女心”简直呼之欲出。（图：星洲日报）

（金马仑23日讯）当草莓与椰浆饭“邂逅”，会擦出怎样的火花呢？

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金马仑高原是草莓的盛产地，若于低温的高原气候品尝当地的“人气美食”，如草莓巧克力奶昔、草莓蛋糕、草莓冰淇淋及草莓印度煎饼等，让吹着冷飕飕寒风的国内外旅客直呼“真过瘾”，然而，以草莓入菜的美食还不止这些，原来还有一道是称之为“草莓椰浆饭”！

椰浆饭是大马美食的代表作，一直受国内外游客的青睐，而把草莓融入此道传统佳肴当中，乍听之下，令人觉得是格格不入的奇怪混搭，然而这道金马仑的道地美食，存在于丹那拉打的斯迪亚花园的“哥哥草莓”（AbangStrawberry）餐厅内已有约9年。

搭配特制“草莓参巴酱”

椰浆饭顾名思义是把热米饭与椰浆一起蒸煮，并且搭配特制的参巴酱、水煮蛋、小江鱼仔、烤花生、切片黄瓜及香脆的炸鸡，融合出丰盛且绝佳的全民美食，而“草莓椰浆饭”的特点在于，米饭是配以草莓汁及椰浆一起蒸煮。当热腾腾的“粉红米饭”端上桌时，一颗“粉红少女心”简直呼之欲出。

除了略带甜味的“粉红米饭”外，“草莓椰浆饭”也会搭配特制的“草莓参巴酱”，入口时会有一丝清淡的草莓香味，再伴随着参巴酱的咸味及辣味，开胃又刺激味蕾。一些人认为“草莓椰浆饭”

挺美味的，也有些人认为它的外观讨喜，整体的口感却一般，惊喜感不会很大。