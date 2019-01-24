军政府首次选举·泰国大选324举行 泰国当局周三表示，全国大选将在3月24日举行。

泰王哇叽拉隆功颁布举行下议院议员选举的敕令后，选委会公布大选将在3月24日举行。（图：法新社）

（泰国．曼谷23日讯）泰国当局周三表示，全国大选将在3月24日举行。

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这也是军方发动政变推翻前首相英叻领导的文人政府后的首届全国大选。

自2014年掌权以来，军政府已进行修宪、打压异议人士，以及在各政府要职安插亲信，旨在清除英叻与兄长塔辛的势力。

这一切，都被视为军方欲进一步巩固政治影响力。

随着泰王哇叽拉隆功颁布举行下议院议员选举的敕令后，选委会随即公布大选确切日期。

泰国当局去年公布，新一届大选将于今年2月24日举行，但王室迟迟未签署相关命令，外界已在推测大选将延期。

根据泰国现行选举制度，泰国全国选民将在新一轮大选中直接选举下议员，再由选举产生的下议员与全国维持和平秩序委员会指派产生的上议员联合票选出首相。

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现任首相巴育近期走访国内多地，分析人士认为，他试图摆脱军人的形象，将转型成为一位亲民的领袖。

不过，巴育所领导的军政府被指在消除贫困、提高教育、提振经济和解决贫富悬殊问题不称职，导致他在国内的民望颇低。

新宪法让军方掌控上议院全部250个席位，而早前颁布的《国家20年发展战略规划》也赋予军方牢牢掌控经济、政治等领域实权。

泰国法政大学政治分析家宋猜表示：“你可以称它‘混合民主’。”