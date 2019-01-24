亚股暂喘息．亚币多涨 隔夜美股下跌，让亚股开市疲软，不过午盘中国股市逆转回升，让亚股整体情绪略改善，但还是跌多起少，中股上证指和香港股市略升0.05%和0.01%，韩股涨0.47%。

全球多名政商界领袖均对经济前景放缓感担忧，市场投资气氛审慎，亚股跌多起少，但由于低油价和预期欧美中行转鸽，带动亚洲货币多数走高。

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隔夜美股下跌，让亚股开市疲软，不过午盘中国股市逆转回升，让亚股整体情绪略改善，但还是跌多起少，中股上证指和香港股市略升0.05%和0.01%，韩股涨0.47%。

不过，日股日经收盘滑落0.14%、台股挫0.49%、澳洲股跌0.26%。东盟股市也多数下跌，除了泰股上扬0.97%，新加坡、菲律宾、马股和印尼股市各跌0.68%、0.24%、0.82%和0.27%。

隔夜美股重挫，道指终场重挫1.22%、标普500指数下滑1.42%、纳指跌1.91%。

货币市场期货显示，市场预期联储局今年不会升息。在日银维持货币政策后，市场预期即使议息的欧中行和联储局预料也维持不动。亚洲货币在人民币领涨下多数走高，人民币、韩元、泰铢、印尼盾和印度卢比兑美元各涨0.3%。

不过，马币在油价走低下小幅贬至4.1350。

大宗商品波动不大，纽约期油和布兰特各小跌0.09和0.06美元，报每桶52.92美和61.44美元。

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纽约期金维持在每安士1285.10美元。棕油扬升，基准3月货涨28令吉，报每公吨2251令吉。