蓝筹重灾．马股1700又失守 富时综指周三开市即失守1700点关口，下挫11.36点，至1690.76点，随后卖盘不断涌现，导致1690点城池迅速沦陷。

全球经济放缓隐忧、美中贸易利空假消息出没，拖累隔夜美股重挫，低气压也笼罩亚股，拖累富时综合指数周三下挫13.98点或0.82%，至1688.14点。

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富时综指周三开市即失守1700点关口，下挫11.36点，至1690.76点，随后卖盘不断涌现，导致1690点城池迅速沦陷。指数最低见1680.84点，下滑21.28点或1.25%，好在午盘后趁低吸纳买盘浮现拉了指数一把，避免富时综指进一步下沉，并回收部份失地。

全场跌多涨少，下跌股468只盖过上升股的325只，另376只没有起落。成交量达20亿7176万股，总值19亿2413万令吉，反映出小资本股为场内交投焦点。

反映小资本股走势的创业板指数逆市上扬，微起2.06点，至4443.78点；富时全股项指数则下78.54点，至11662.72点。

外围环境动荡，外资持续撤离，蓝筹股成为重灾区，国油贸易（PETDAG,5681,主板消费产品服务组）挫40仙，至25令吉60仙；大众银行（PBBANK,1295,主板金融服务组）跌38仙，至24令吉80仙。

周二上演涨停板好戏的商业机器（MSNIAGA,5011,主板科技组）涨势延续，全日大起25仙或16.67%，至1令吉75仙。