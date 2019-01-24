再标获狮城土地．双威联营发展13亿公寓 双威（SUNWAY）和新加坡海峡实业（Hoi Hup Realty）再度标得新加坡建屋发展局（HDB）位于淡滨尼（Tampines）的2.5公顷土地，以联营发展总值4亿3445万新元（约13亿2000万令吉）高级公寓发展计划。

（吉隆坡23日讯）双威（SUNWAY，5211,主板工业产品服务组）和新加坡海峡实业（Hoi Hup Realty）再度标得新加坡建屋发展局（HDB）位于淡滨尼（Tampines）的2.5公顷土地，以联营发展总值4亿3445万新元（约13亿2000万令吉）高级公寓发展计划。

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联手新加坡海峡实业

该公司发文告表示，属下双威发展公司（Sunway Developments Pte Ltd）与海峡实业将通过持股比例为了65：35的联营公司收购上述土地，再将之发展成高级公寓发展计划。

有关发展计划将从今年1月22日开工，并在60个月内完成，有望对双威2023财政年盈利做出正面贡献。

双威和海峡实业合作无间，在过去几年已多次标得新加坡建屋发展局土地。

产业臂膀前景严峻

医保矿业提振盈利

虽然双威迎来好消息，但产业臂膀前景严峻，分析员相信医疗保健和矿业扩展将为集团长期盈利增长提供动能，同时庞大商业与医疗保健资产也将提供来年释放价值机会。

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兴业研究近期与双威首席财务员张振忠等公司高层会晤，持续正面看待集团长期前景，主要是其房产臂膀表现稳定，同时医疗保健和贸易／制造业务持续增长。

“此外，商业与医疗保健累积也为双威来年创造释放价值的机会。”

该行指出，与产业臂膀不一样，双威医疗保健和贸易与制造臂膀在过去几年营业额以年均10至20%速度扩张，相信未来趋势将可延续。

“在未来5年，医疗保健业务将迎来4家新医院，为现有618张床位新增870张床位，同时全新的双威Velocity医疗中心也将在今年中开业。”

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医保臂膀上市

股价潜在催化剂

达证券补充，医疗保健臂膀潜在上市计划将是双威股价潜在催化剂。

与此同时，兴业研究说，矿业虽未为双威带来显著贡献，但管理层计划在低潮期扩大矿业业务来强化获利表现。

达证券透露，双威现正放眼吉打和雪兰莪2处矿场，一旦事成将使集团崛起为国内最大矿业集团之一。

至于产业方面，兴业研究说，双威管理层一如预期为2019财政年制定更低的销售目标，全案销售目标仅为13亿令吉，较2018财政年的17亿令吉低28%，主要是今年推介的海外房产计划较少。

值得一提的是，双威近期向双威产托（SUNREIT,5176,主板产业投资信托组）脱售双威大学学院将可为集团带来常年990万令吉利息节省，而脱售所得的3亿1100万令吉将可用作营运资本和融资医疗业务扩充。

目前，双威仍有约20亿令吉投资产业可供未来“现金化”用途。

综合以上，达证券维持双威2018财政年财测不变，并调高2019财政年盈利目标0.3%，但下调2020财政年盈利目标2.6%。

“双威股价在过去一个月已增长逾10%，相信市场已反映2018财政年卓越销售表现及扩展非产业相关业务的战略，因此下调投资评级从‘守住’至‘卖出’。”

不过，兴业研究则持相反意见，看好双威非产业业务将推动集团业务增长，同时营运纪录良好的双威建筑（SUNCON,5263,主板建筑组）在2019至2020年政府重新推介公共基础计划时有望抢占先机，因此维持其“买进”评级。