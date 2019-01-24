名厨盛宴、飞龙入海、阿妹开唱、影城表演．《五福聚名胜》精彩贺年！ 这个农历新年的名胜世界充满新春气息！

（新加坡讯）这个农历新年的名胜世界充满新春气息！

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配合2019农历新年，新加坡著名景点圣淘沙名胜世界准备了一连串精彩连连的新春节目，誓要让游客们感受不一样的新春气氛！

此次的名胜世界新春特备，包括名厨餐厅盛宴、新加坡环球影城和S.E.A.海洋馆的舞龙等精彩表演、幽默风趣栋笃笑、更有由歌后张惠妹领衔的新春音乐会，让游客在吃喝玩乐、音乐与传统文化上尽情享受。

上有飞龙在天，下有龙翔海底！在1月25日至2月19日期间，S.E.A.海洋馆将展出别开生面的“海底舞龙”表演，让观众亲睹精心设计的祥龙与超过30000只海洋生物共舞，这也是全新加坡唯一的水中舞龙表演。在同个日期期间，长达15公尺的“飞龙在天”也将在新加坡环球影城游走热闹街头，向游客拜年并迎春接福。

新春佳节怎少得了佳肴盛宴？鲍鱼被称为是“餐桌黄金”，也寓意着“包余”，新春期间，名胜世界各大名厨餐厅纷纷炮制鲍鱼特色佳肴，包括红烧鲍鱼配德国酸菜和欧芹油、烤活鲍鱼和海胆配松露盐、香煎澳洲鲍鱼配槟榔叶和椰子泡沫，给您带来视觉与味觉的盛宴！

当然，农历新年也少不了寓意步步高升的“捞鱼生”，名胜世界餐厅也陆续推出鸿运鱼生、发财三文鱼生，预祝大家在新一年“捞”得风生水起。

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为了带给喜爱音乐与动感的游客们一个精彩的视听享受，名胜世界还邀请来了亚洲歌坛天后张惠妹、台湾金曲歌后艾怡良以及新晋女歌手安那同台演唱，与大家相约共赴一场大饱耳福的音乐盛宴！表演日期为2月15及16日晚上8时，地点为名胜世界宴会厅。2月16日的门票已销售完毕。

在新的一年里，大家想知道自己的命理运程，并预测运势以掌握未来先机吗？在2月5日（年初一）至2月17日期间，名胜世界Festive Walk节庆大道将云集11位著名的命理师傅，提供11种“开云”占卜测算，让大家占尽先机，助您开年好运吉祥、事事如意。

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喜爱观赏栋笃笑表演的朋友们看过来！两位来自香港的知名谐星Vivek Mahbubani和陈乐添，将于2月11日及12日晚上8时，在名胜世界剧场演出《广东话栋笃笑》表演，为您带来幽默又原汁原味的粤语搞笑段子。

入夜后的新加坡环球影城点亮缤纷精彩！游客们不仅能乘坐热门游乐设施，还能欣赏好莱坞璀璨夜间巡游和壮观的烟火秀，并有乐队现场演奏和各种美食，并且凡持有日间门票或全年／通行卡，一律免费入场！以上活动于周五、周六及指定公共假期进行。

新加坡圣淘沙名胜世界，还为您准备了“盛情接福”抽奖活动！在2月10日及17日，名胜世界福廊舞台将提供总值超过8万8888新元的抽奖奖品，等待您来赢取，奖品包括3天2夜海景套房、珠宝首饰、多功能按摩椅以及餐饮券。

只需立即上网输入促销代码‘GREAT19MY’，免费申请成为名胜世界盛情卡会员（RWS Invites）就可以参与抽奖及获得更多会员的福利。

琳琅满目、精彩缤纷的新春节目，是否令您迫不及待带着一家大小或亲朋戚友，在这个农历新年到访新加坡圣淘沙名胜世界呢？预祝大家在新的一年“名”成立就、乘“胜”追击！

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