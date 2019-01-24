平均每股1仙．哈林沙辖再售幸马泰6275万股 幸马泰资源（SUMATEC）大股东兼副主席丹斯里哈林沙辖以平均每股1仙脱售该公司6274万8000股股票。

（吉隆坡23日讯）幸马泰资源（SUMATEC,1201,主板能源组）大股东兼副主席丹斯里哈林沙辖以平均每股1仙脱售该公司6274万8000股股票。

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根据幸马泰资源的大股东股权变动通知显示，哈林沙辖以总值62万7480令吉脱售这批股权。

减持至7.8%

他在幸马泰资源的持股权因此降低至3亿3204万股或7.80%。

闭市时，幸马泰资源以平盘价1仙挂收。

去年12月20日，哈林沙辖同样以每股1仙或总值54万3900令吉脱售该公司5439万股股票，令持股权减至9.28%，此消息导致该公司股价在12月24日暴跌33%或0.5仙，以1仙低位闭市。

截至去年9月30日的首9月，这家PN17公司净亏损191万令吉，营业额为298万令吉。

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哈林沙辖去年6月曾指出，幸马泰资源将呈交重组计划给交易所，并相信在2019年脱离PN17公司行列。