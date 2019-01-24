拟换新系统．联圣净利有望再冲高 联圣（N2N）亚洲交易枢纽即将上线，加上诸多经纪行有意更新交易系统，达证券看好集团未来前景将持续正面，中短期盈利有望持续以双位数扩张。

（吉隆坡24日讯）联圣（N2N,0108,创业板科技组）亚洲交易枢纽即将上线，加上诸多经纪行有意更新交易系统，达证券看好集团未来前景将持续正面，中短期盈利有望持续以双位数扩张。

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达证券近期与联圣管理层会晤，对集团前景感到乐观，主要是将在今年下半年上线的亚洲交易枢纽将有助集团扩大市占率及诸多经纪行有意更新系统将提高办公室结算系统的签购。

联圣预计在下月公布2018财政年第四季财报，达证券预见在交易与结算系统及执行新系统带来一次性收费下，核心净利将介于400万至500万令吉，全年财报有望再创历史新高。

联圣2018财政年首9个月营业额和核心净利增长15.3%和36.9%至8030万令吉和1430万令吉，归功于纳入收购N2N-AFE（香港）所得的香港、澳门和越南等市场贡献。

与此同时，联圣管理层也积极探讨并购机会。达证券说，联圣现手握1亿2360万令吉净现金，管理层放眼收购海外类似业务来扩大股票经纪网络，甚至是金融科技相关业务。

此外，该公司管理层强调仍有兴趣参与成立大马替代交易系统。