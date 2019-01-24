传配股重组．回银释放潜在价值 回教银行（BIMB）传可能落实私下配售计划，以赎回现有债券和效法同侪进行重组，由伊斯兰银行取代控股公司现有上市地位，大马投行相信这将强化股票流通性和释放潜在价值。

（吉隆坡24日讯）回教银行（BIMB,5258,主板金融服务组）传可能落实私下配售计划，以赎回现有债券和效法同侪进行重组，由伊斯兰银行取代控股公司现有上市地位，大马投行相信这将强化股票流通性和释放潜在价值。

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回教银行在去年12月提前赎回6亿零990万令吉的部份伊斯兰债券，减少现有伊债规模至8亿令吉，市场盛传集团可能进行私下配售活动筹措6亿3000万令吉来全面赎回债务和落实集团结构重组活动。

大马投行说，假设新股以10%折价进行配售，回教银行股本将从现有的16亿9300万股，扩大至18亿8200万股。

与此同时，报道称，回教银行可能与伊斯兰银行进行换股，每股回教银行股票可换1.3股伊斯兰银行股票和0.3股大马回教保险（TAKAFUL,6139,主板金融服务组）股票。

大马投行说，重组计划不会对回教银行现有股权架构带来重大变化，而换股比例也不会差于现有每股3令吉77仙股价，看好潜在企业活动将强化股票流通性和释放潜在价值。