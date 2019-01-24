2个月收注1200万92人落网·中赌博集团大马翻船 中国赌博集团在本地设立客服呼叫中心诱导同乡赌博，短短2个月内收取至少1200万令吉投注金额，前天遭警方突击取缔，当场逮捕92名中国和缅甸男女。

马兹兰（左三）宣布市警侦破一个由中国人所经营的在线赌博集团。

（吉隆坡23日讯）中国赌博集团在本地设立客服呼叫中心诱导同乡赌博，短短2个月内收取至少1200万令吉投注金额，前天遭警方突击取缔，当场逮捕92名中国和缅甸男女。

广告

吉隆坡反风化、肃赌及私会党取缔组是于前天凌晨1时30分，在武吉阿曼资讯科技鉴证组以及金马警区总部刑事调查组的协助下，依据情报展开“骰子行动”，突击武吉免登路某大厦一间单位。

仅3人拥合法证件

吉隆坡总警长拿督斯里马兹兰指出，被捕者年龄介于17至49岁，分别是83名中国男子和7名中国女子，以及2名缅甸男子；当中只有3人持有合法证件。

他说，根据警方初步调查显示，该赌博集团以每月3万令吉租下上述单位，除了充作客服呼叫中心之外，也让赌博集团成员居住，平日3餐则由他人负责供应。

“警方查悉，此赌博集团锁定的顾客群是中国人，他们引导赌客如何透过微信进行网络赌博。

“警方也会调查赌客中是否有本地人。”

广告

他指出，警方也当场起获212台桌面型电脑、20台手提电脑、1台平板电脑、93台手机、9台路由器以及7台电脑数据机，总值43万令吉。

马兹兰（右二）向媒体展示警方起获的多台桌面型电脑。

警方在现场起获93台手机。

月投注额可达1200万

广告

“警方调查发现，此呼叫中心活跃了2个月时间，若以每台电脑平均一天收注2000令吉计算，一个月投注额可达1200万令吉。”

他说，这批男女已被延扣，警方目前援引1953年赌博法令第4（1）（c）条文展开调查。

与此同时，他也警告民众勿涉及非法赌博活动，否则将受到警方严厉对付。

他也促请知情者致电03-21460670联络吉隆坡警察总部特别行动室，或者03-21460649联络吉隆坡反风化、肃赌及私会党取缔组，或03-21460522联络吉隆坡警察总部监控中心提供情报。