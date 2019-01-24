冯伟衷家人发声明：暂无法置评 文中透露，这几天对冯伟衷家人来说是一段艰难时期，自最后一次动手术后，收到的消息都显示冯伟衷复原的机会渺茫。

（新加坡24日）经过多次抢救后，新加坡艺人冯伟衷因伤势过重，于大马时间昨晚（23日）8时45分在纽西兰怀卡托医院（Waikato Hospital）医院不幸离世。

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针对其家人随后通过冯伟衷的Instagram发贴留言，表示目前无法置评，希望各位谅解全家的悲伤。

文中透露，这几天对冯伟衷家人来说是一段艰难时期，自最后一次动手术后，收到的消息都显示冯伟衷复原的机会渺茫。

其家人也指出：“当医疗团队告知冯伟衷情况恶化，告诉我们应做最坏打算时，我们都崩溃了。我们要失去一个兄弟。我的父母将失去他们只有28岁的宝贝儿子。”

冯伟衷是军备技术员，本月初到纽西兰怀乌鲁（Waiouru）训练区参加代号“霹雳战士”（Thunder Warrior）的军事演习，他是在维修155毫米榴弹炮车时被压伤胸腹。之后在意识清醒的状态下，被直升机送往怀卡托医院。

冯伟衷原定在纽西兰受训回来后，接演新传媒新剧《我的万里挑一》，并首次担任男一。（联合早报）