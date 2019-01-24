4张图对比过去与现在过年的差异 “感觉今年新年少了些年味”每次听到别人这么说，你是不是也会思考一下下，然后要不保持沉默，就是礼貌地点头以示认同？到底年味真的一年不如一年？小编现在就用近期在社交媒体上很夯的过去vs现在对比法，从几个层面来看过去与现在过年的差异。

每到新年，你是不是也会听到一些人说，“感觉今年新年少了些年味”、“感觉今年新年气氛冷冷淡淡的”之类的话？而每次听到别人这么说，你是不是也会思考一下下，然后要不保持沉默，就是礼貌地点头以示认同？到底年味真的一年不如一年？还是新年的方式随着时代变迁也有所不同了呢？小编现在就用近期在社交媒体上很夯的过去vs现在对比法，从几个层面来看过去与现在过年的差异。



添购新装 过去vs现在



过去爸妈早在新年前几个星期甚至几个月，就会特地带我们到相熟的裁缝店度身订制新年衣裳。选择不多的款式，再配合佳节喜庆的颜色，这是我们对于买新年衣的回忆。到了现在，虽说平时都可以买新衣，不用像过去那样只有到了新年，才会舍得花钱置装。可是每到新年前，很多人还是会特别买一两套应节，无论是亲自到商场，还是透过购物平台选购。而我们在选购新年衣时，我们总会想起长辈们的叮嘱，就算不选大红大紫的色系，也会尽量避开黑衣。新年要穿得喜庆，是我们现在对于新年的印象之一，而这正是延续了长辈们告诉我们的新年传统。



传递祝福 过去vs现在



过去每到新年前，我们就会自制或购买贺年卡，写上满满的祝福，然后贴上邮票邮寄或亲自交到亲友手中。每每收到密封的贺年卡，抱着期待的心情慢慢打开，读完后再将贺年卡摆好当装饰，这是我们过去新年都会做的事情。现在虽然很多人不再寄送贺年卡，可是我们还是会透过各种方式向亲友传递我们的祝福。无论是一张图，还是一张参杂了符号和文字的讯息，甚至是录影录下祝福语，趁着佳节来临，为亲友送上温暖的祝福，这传统我们至今都还保留着。

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除旧迎新 过去vs 现在



过去每逢新年前夕，爸妈就会先透过那本厚厚的通胜或日历上注明的“宜”和“忌”选出吉日，然后一家大小合力为家里进行“除旧”，然后再张贴或挂上各种用红包封自制的新年装饰，这是我们以前过年必做的。到了现在，我们比较会根据哪一天有空来打扫，还会借助各种电器减轻工作，甚至直接请钟点清洁工代劳。布置方面，虽然比较少会自己动手做，但还是会买一些简单的新春装饰或春联，为住家增添些许的年味。虽然身处在科技时代，关于年兽的传说感觉真的只是传说，但除旧迎新为住家贴上据说可驱赶年兽的红色物品，很多人至今还在延续着这种传统。

新年送礼 过去vs 现在



过去新年，爸妈带我们到亲友家拜年时，一定会带上一袋两袋的年礼，里头会有年柑、各种海味干货、年饼......而我们回家时，亲友也会给我们年礼带回家，长辈们常会说礼多人不怪，加上新年送礼是一种感恩，一种尊重，这是我们华人的传统。到了现在，我们还是延续着这样的传统，除了送礼给父母给长辈，我们也会趁这佳节送礼给我们的生意伙伴、同事或过去一年帮助过我们的人，表达我们的敬意与感恩之心。年礼方面，我们更倾向于送一些保健品或药材之类的礼篮，因为我们都知道，拥有健康的体魄才是人生最大的财富。

从这四张图，可以看出无论时代如何变迁，有些温度始终不会被替代。一些关于新年的传统，虽然形式上我们会把它简化，或者换了个方式，但里头所蕴含的传统价值与心意却一直温存着。这个新年，让我们继续用心感受当中的温度，为住家增添新年气氛的当儿，也别忘了为亲友送上一份年礼，送上最真挚的祝福。

配合来临的农历新年，余仁生特别推出多款不同的礼篮，为你传递祝福。当然还有很多诱人的优惠与促销，







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