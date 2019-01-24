多次碰触还骂人“臭婊子”．骚扰女律师2中国男被扣 2名中国男子在机场怒骂一名女律师“臭婊子”而惹上大麻烦，因出言不逊遭警方扣查4天，并极有可能因此被控上法庭。

事主在飞机上趁机拍下骚扰她的中国男子的照片。

（八打灵再也23日讯）2名中国男子在机场怒骂一名女律师“臭婊子”而惹上大麻烦，因出言不逊遭警方扣查4天，并极有可能因此被控上法庭。

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曾担任过检控官的钟小姐（33岁，律师）向星洲日报指出，她昨日下午在金边国际机场准备搭乘亚航航班飞往吉隆坡第二国际机场时，遭到2名中国男子多次骚扰。

在身后讨论到马“玩”女人

“这2名中国男子在办理登机手续时就站在我的身后，非常贴近我，在他们数次不知是有意还是无意碰触到我身体后，我转头提醒两人要保持距离，不料他们开始在我后方讨论到大马“玩”女人的话题。”

她补充，其中一人指我很凶，另一人则伸手拨弄我的头发，然后两人大笑起来。

钟小姐指出，她当场回头要求两人不要再骚扰她，他们只是笑笑，她在办理登机手续时，也向亚航的地勤人员表示，不想坐在两人位置附近。

办理登机手续以及过了移民局的关卡后，她走到一家咖啡厅喝咖啡，不料2名中国男子也来到咖啡厅，并坐在她后方的座位，令她非常害怕。

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她说，她于昨晚7时50分抵达吉隆坡第二国际机场，在机场的厕所外再次与这两名中国男子碰面，他们还当着她的面讨论说“从未玩过大马女生，因此计划要找大马妓女”，这让她感到不安，于是向在机场值守的移民局官员求助，结果官员建议她去报案。

她指出，当她离开移民局柜台时，又碰到其中一名中国男子，对方见她向移民局官员投诉，当场辱骂她“臭婊子”。

她之后据情到机场警局报案，警方之后逮捕这2名中国男子助查。

吉隆坡国际机场警区主任祖基菲里助理总监受询时证实，这2名中国男子因涉嫌违反刑事法典第509（以特定语言及身体姿态侮辱他人）条文而被警方逮捕，今早遭警方延扣4天助查。

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女事主：受骚扰者应勇敢举报

钟小姐指出，她希望通过分享本身的经历，鼓励那些遭受骚扰而感到恐惧的女生或男生，鼓起勇气向有关单位举报。

“如果你觉得自己正在或曾遭受他人性骚扰，即使害怕也应该鼓起勇气收集证据，向有关单位举报。不然的话这些人会觉得他们没有错，继续骚扰其他人。

她透露，虽然她之前曾担任过检控官，在遇到此事时还是会害怕，她很难想象其他女生若遇到类似事件会有什么感觉。

“遇事忍气吞声，只会助长歪风，所以姐妹们勇敢站起来吧！”