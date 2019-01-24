雪政府严打非法洋垃圾厂．不清理地段充公 雪州行政议员黄思汉今日率大队到巴生直落昂展开非法洋垃圾厂取缔行动，并严厉警告业者若一再冥顽不灵重操旧业或不清理有关地段，州政府将毫不犹豫充公该地段！

洋垃圾厂内囤积大量进口洋垃圾，数量惊人！（图：星洲日报）

（雪兰莪．巴生23日讯）雪州行政议员黄思汉今日率大队到巴生直落昂展开非法洋垃圾厂取缔行动，并严厉警告业者若一再冥顽不灵重操旧业或不清理有关地段，州政府将毫不犹豫充公该地段！

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黄思汉表示，在过去6个月的行动中，州政府已在巴生市议会和瓜冷县议会范围内查封及关闭99间非法洋垃圾厂，加上今日在巴生取缔另5间，总数突破100间。

多数业者遵守条例

他坦言，在被查封及关闭的99间洋垃圾厂中，大多数都遵守条例无再营业或已开始陆续清理遗留下的洋垃圾，不过仍有一些业者冥顽不灵，不予理会。

他披露，州政府已向瓜冷几块地段发出7B通函，若没在3个月期限内清理洋垃圾或恢复地段环境，州政府将依据程序充公有关地段。

他补充，州政府目前已充公瓜冷一片地段，而这块地段由于长时间进行非法倒垃圾，所以州政府发出通函后，地主仍无动于衷之下，州政府唯有采取最后手段，充公了这块地段。

由于无法打开大门，执法人员只好出动电锯，锯开大门。（图：星洲日报）

市议会取缔有关非法洋垃圾厂后，就会立即查封有关工厂，不得再运作。（图：星洲日报）

业者利用大块黑布屏蔽大厂，使得外人无法从外头窥看厂内运作。（图：星洲日报）

业者在大门外装闭路电视器以监视周遭环境。（图：星洲日报）

断水断电瘫痪工厂运作

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“州政府已在雪州行政议会上拍板定案，坚决强硬要对付非法洋垃圾厂，包括充公地段，所以我在此奉劝所有地主，不要尝试碰运气，不要以为没取缔到就相安无事，况且我们已经给予足够的时间让你们去清理或不租用给非法业者。”

黄思汉于今日取缔洋垃圾厂后向媒体表示，为了避免被查封的洋垃圾厂重操旧业，州政府会寻求国能公司及雪兰莪水务管理公司的行动，确保有关工厂断水断电，完全瘫痪有关工厂整体运作。

他披露，州政府为免非法洋垃圾厂转移阵地，地方政府执法官员会持续展开监督及后续跟进，并且要求业者若要清理或运走洋垃圾厂，必须送到合法的塑料厂。

不过，他认为若要全民整顿洋垃圾厂问题，必须从源头开始整治，所以还得仰赖房屋及地方政府部和能源科艺环境部制定更严格及符合标准的指南及条例，才能确保能全面管制洋垃圾厂问题。

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另外，黄思汉说，他今午也将到瓜冷巡视已被查封的非法洋垃圾厂，以跟进后续工作。

黄思汉：勿视大马为“垃圾场”

由于黄思汉今日带队取缔洋垃圾厂时，也有来自国际媒体的随团采访，他也借此公开向国际喊话，强调先进国的垃圾，请不要送来大马！

他说，如今在雪州的洋垃圾厂都是从欧美先进国运来，但请不要把大马视为“垃圾场”（dumpling ground）。

“州政府严正看待洋垃圾厂问题，请先进国将自己国家的垃圾带回去，大马不要这些垃圾！”

换自动门用黑布“屏蔽”

取缔面对层层“障碍”

黄思汉于今早率队到巴生直落昂展开取缔行动时，首家要取缔的非法洋垃圾厂就面对层层“障碍”，被迫耗了一些时间排除障碍后才能进入厂内。

可能为了避免自家也被取缔，业者换新的大门，改为自动门，避免执法官员轻易锯开锁头。

不仅如此，进到大厂内也发现业者利用黑布“屏蔽”厂内原貌，相信是业者为免有人在外头窥看厂内运作，才刻意利用大块黑布遮盖，而媒体也发现大门外也装有闭路电视器，以随时能在厂内观察大门外环境。

在今日取缔的行动中，当一众官员进入厂内时，工厂内早已没运作，且也不见任何工作人员，相信是闻风后逃之夭夭。

阿兹米占：经常焚烧污染空气

巴生港口区州议员阿兹米占表示，非法洋垃圾厂祸害无穷，业者经常把无法再循环的塑料进行公开焚烧或倾倒在一些空地处，严重制造空气和土地污染。

他说，根据当地居民投诉，非法洋垃圾厂家经常在晚上时段公开焚烧，严重污染空气及困扰民众日常生活。

“此外，业者甚至将无法再循环的洋垃圾载到一些空地去倾倒，其中涉及地点包括达麦海峡花园、英达岛传统甘榜、甚至在一些州政府地段等。”

他强调，这些空地原本作为绿化用途，比如生长红树林等，但是却因这些非法塑料的倾倒，严重破坏当地的绿色环境。

地主：盼州政府通融

在取缔第二家非法洋垃圾厂时，有关地段的地主张先生现身向黄思汉求情，要求州政府给予通融。

他事后向媒体坦言，他确实知道这块地段租用于洋垃圾厂货舱，但他若没租用给洋垃圾厂，他没有任何收入。

他说，这一类的工厂在直落昂有10多家，州政府若只采取“关闭”的行动对付洋垃圾厂，并不是最佳解决方案，相反会严重打击经济。

“我希望州政府帮忙我们，而不是对付我们，充公我们的土地，反之应该设法让这些洋垃圾厂能按照条例下运作。”

陪同取缔者包括巴生港口区州议员阿兹米占和班达马兰区州议员梁德志。

黄思汉（右）巡视洋垃圾厂时，发现厂内的环境非常恶劣。左起为梁德志和阿兹米占。（图：星洲日报）