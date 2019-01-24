万不得已才涨价．星狮3策略应对糖税 星狮（F&N）决采取3大策略应对4月起实施糖税之冲击，涵盖改以小包装、减糖和产品转型至更健康组合，至于产品价格是否调整则尚未决定，预期为万不得已的决策。

林友和：星狮将斥资3000万令吉调整沙亚南厂设施与产能。

（吉隆坡23日讯）星狮（F&N,3689,主板消费产品服务组）决采取3大策略应对4月起实施糖税之冲击，涵盖改以小包装、减糖和产品转型至更健康组合，至于产品价格是否调整则尚未决定，预期为万不得已的决策。

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改小包装减糖和产品转型

星狮首席执行员林友和在股东大会后说，90%产品受上述糖税实施影响，集团已作好准备面临此调整，将斥资3000万令吉调整沙亚南厂设施与产能，并已对4月1日实施的糖税做好准备。

他说，沙亚南厂房和调整小包装和有更多产能生产更健康之产品，至于炼奶则以区分和创意，使产品更多元化至不同种类；产品的因应糖税冲击而调整的先后，视产品组合冲击和规模而定。

谈到新产品推出后产品价格是否会调整，他说，目前等候财政部的有关糖税新指南，对减糖照顾人民健康视为好事，将尝试所能让产品含糖量少过5克（每100毫升计），同时这也胥视含量组成对成本波动而定。

尽量吸收成本保竞争力

他指出，若保持饮料滋味的成份组成，成本照旧就不会起价。目前有关成本与价格仍未有定案。

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他说，如果成本上涨，会尽量吸收成本以保竞争力；若不能吸纳附加成本，就会加以转嫁消费人；目前一切还言之过早。

他强调，该集团也不会为避免糖税而减糖，同时也会尽量保持原有的产品配方。

事实上，他说，该集团的运动产品100PLUS产品含糖量只4克，是在其产品创意范畴内，将趁此加速产品的创意进程。

谈到其茶壸炼奶，他说，该集团调整策略会把这类产品卖至咖啡厅、印尼的千层糕厂、冰淇淋厂等。

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今年推逾12新产品群

林友和披露，在产品组合多样化后，今年推出之新产品群超过12种，产品的推陈出新是史上新高（这包括不同包装）。

林友和也说，星狮放眼2020年，运用大马和泰国枢纽各开发5亿令吉和3亿令吉的出口市场，包括善用大马的清真枢纽和认证，放眼2020年撷取1亿令吉清真市场。

谈到中国市场，他说，中国的牛乳产品市场已开始增长，至于饮品市场需在中国有厂房生产适合当地口味饮品。

谈到过去多年资本开销达5亿令吉，未来资本开销减少与是否增加派息，他说，这胥视未来盈利表现与资本开销而定，目前是专注集团的长远表现。