产业估值走低．怡保花园产托末季少赚9.9% 怡保花园产托（IGBREIT）净利下滑，截至2018年12月31日止第四季，该公司净利跌9.92%至1亿零550万8000令吉，全年净利则挫2.8%至3亿3375万3000令吉。

（吉隆坡23日讯）产业估值走低，拖累怡保花园产托（IGBREIT,5227,主板产业投资信托组）净利下滑，截至2018年12月31日止第四季，该公司净利跌9.92%至1亿零550万8000令吉，全年净利则挫2.8%至3亿3375万3000令吉。

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第四季营业额起2.12%至1亿3720万6000令吉，全年营业额报5亿3568万9000令吉，扬2.05%。

派息2.28仙

配合业绩，该公司宣布派发每股2.28仙股息，除权日及享有日分别为2月7日及2月11日。

该公司董事部透过文告表示，产业净收入增1.3%，归功租金收入走高，惟税后净利跌9.9%至1亿零550万令吉，管理费用为870万令吉。

展望未来，大马零售集团（RGM）预测今年零售可取得4.5%成长，不过，首半年商业信心指数下滑，是2017年以来首见，主要是今年整体情绪欠佳，董事部将持续加强旗下两座商场迎合客户需要，并取得稳定收入。