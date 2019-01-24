苏斯敏．三不管地带的恼人问题 采访线上遇到的其中一项最棘手问题，就是“三不管地带”，因为它是属于灰色地带，各政府部门也会互相推卸责任，推搪指有关民生问题并不在他们的管辖区，因此也“理所当然”地袖手旁观。

采访线上遇到的其中一项最棘手问题，就是“三不管地带”，因为它是属于灰色地带，各政府部门也会互相推卸责任，推搪指有关民生问题并不在他们的管辖区，因此也“理所当然”地袖手旁观。

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笔者日前两度采访同一个非法垃圾场，每次在新闻见报后，地方政府会出动队伍清理垃圾，可是过没多久后，垃圾场又再出现大量垃圾，因此同样的问题还是卷土重来。

从非法垃圾堆中，可以看出有关垃圾是家居装修废料，因为里面有破旧的沙发、橱柜、破裂的磁砖和沙石等，地方领袖和市议员也应记者要求现身和发表谈话，但问题还是没完没了。

笔者曾向某政府高官反映此事，可是却换来一句话“找市议员吧。。。我怎么处理得了那么多”，当笔者再把之前的报道whatsapp给他看，然而迟迟没有换来对方的任何回复，不禁觉得为何大家都在兜圈圈，没办法一劳永逸解决老掉牙的问题。

“垃圾虫”无视于法律，他们的所作所为，似乎与执法人员在斗法，地方政府岂能无视他们的存在？其实要解决的途径很多，包括装置闭路电视、派出便衣执法员、召集地主开会讨论解决对策等，但很多时候，大伙儿还是宁可以“三不管地带”为借口，来为自己脱离责任。

记者不是执法人员，不能向有关“垃圾虫”开出罚单，因此每当接获民众投诉时，只能据实报道，但在遇到不愿承担责任的任何一个政府单位或政府相关机构时，只能大叹三声，并继续寄望雪州政府能严正看待“三不管”地带的民生问题，向违例者采取严厉的取缔和对付行动。