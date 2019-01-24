产业销售推升．华阳第三季转赚577万 华阳（HUAYANG）受旗下产业项目高销售推动，截至2018年12月31日止第三季转亏为盈，由前期的81万5000令吉净亏转为577万2000令吉净利。

（吉隆坡23日讯）华阳（HUAYANG,5062,主板产业组）受旗下产业项目高销售推动，截至2018年12月31日止第三季转亏为盈，由前期的81万5000令吉净亏转为577万2000令吉净利。

广告

该公司首9个月净利也获推高，由前期的177万1000令吉激增近4倍至868万4000令吉。

华阳第三季营业额走扬37.09%至6842万4000令吉，累积首9个月走高41.20%至1亿9951万1000令吉。

该公司在初步报告指出，未入账销售企稳在2亿1725万令吉，并拥有472英亩地库，发展总值达53亿令吉。

对于未来展望，华阳预计产业市场持续面对挑战，惟公司将极力于采取适当行动改善表现，排除任何不可预见因素，预计在剩余季度，财务表现将有所改善。