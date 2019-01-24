亿利达澳子公司增持Muralim合约股权 亿利达（GLOTEC）在澳洲子公司Nu能源气体（简称Nu能源）有限公司，增持印尼伙伴所持有的50%Muralim生产分享合约股权。

（吉隆坡23日讯）亿利达（GLOTEC,5220,主板工业产品服务组）在澳洲子公司Nu能源气体（简称Nu能源）有限公司，增持印尼伙伴所持有的50%Muralim生产分享合约股权。

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澳洲交易所上市的Nu能源公司，是Muralim生产合约营运商，原本持有Muralim生产分享合约的50%股权，印尼PT Medro CBM Pendopo则持有另50%股权。

Nu能源与Medro签解除和转让协议，等候政府的批准；在该协议下，Medco即时转让早之前达致的生产协议和联合营运协议下的所有权益、义务和债务。

Nu能源文告说，这项解除和转让协议未对Medco和Nu能源引起成本，而只涉结清生产协议和联合营运协议下未缴付的资本义务。

Nu能源在苏门答腊东部与中部，乃至东加里曼丹岸外，持有6项岸上生产分享合约。

配合这项宣布，亿利达周三上午9时暂停交易1小时，10时过后恢复交易。

周三闭市，亿利达跌0.5仙至51仙。