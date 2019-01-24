前期高基础比较．嘉登次季净利挫40% 嘉登控股（GADANG）截至2018年11月30日次季，净利跌39.98%至1702万9000令，首半年也挫28.13%至3357万令吉。

（吉隆坡23日讯）受前期追加建筑订单进账高基础比较所累，嘉登控股（GADANG,9261,主板建筑组）截至2018年11月30日次季，净利跌39.98%至1702万9000令，首半年也挫28.13%至3357万令吉。

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嘉登次季与首半年营业额各增长17.95%和14.66%，来到1亿6851万5000令吉和2亿9766万4000令吉。

该公司文告显示，建筑营收各增17%至1亿2300万9000令吉，首半年增6%至1亿9257万9000令吉。

“然而单季与首半年建筑业务税前盈利各挫60%和52%，来到1249万4000令吉和2302万9000令吉。”

第二大业务的产业活动，营收各增长26%和43%，单季税前盈利跌12%至922万6000令吉，首半年盈利则增20%至2280万6000令吉。

展望未来，该公司预期经济前景严峻，已采积极步骤替补订单和增产业销售。