委内瑞拉总统宣布断交·美国不承认 委内瑞拉政局持续动荡。总统马杜罗发表电视讲话，宣布与美国断交，并要求美国外交人员72小时内离开委内瑞拉，美国国务院反指马杜罗已无权与美国断交。

委内瑞拉总统马杜罗（右二）不满美国承认反对派领袖瓜伊多为唯一合法总统，宣布与美国断交。（图：法新社）

委内瑞拉政局持续动荡。总统马杜罗周三（23日）发表电视讲话，宣布与美国断交，并要求美国外交人员72小时内离开委内瑞拉。美国国务院则回应，指马杜罗已无权与美国断交。

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美国总统特朗普早前在社交网站表示，美国承认瓜伊多自行宣布出任总统，形容马杜罗是不合法的委内瑞拉领导人，而由瓜伊多带领的国会，是委内瑞拉人民透过选举唯一合法政府机构，引起马杜罗不满。

马杜罗批评，美国支持反对派领袖兼民选国会主席瓜伊多发动政变，强调委内瑞拉“受够了干预主义”，国内人民意愿是要保家卫国，有尊严地存活。

针对马杜罗宣布与美国断交，美国国务院发出声明，指美国不承认马杜罗政权是委内瑞拉政府，因此马杜罗无权与美国断交。

马杜罗月初宣誓就职，展开第二个任期，惟国内反对派、众多拉美邻国以至美国，均先后不承认马杜罗地位，指马杜罗在选举中舞弊。瓜伊多其后在多国支持下，周三按委内瑞拉宪法宣布就任临时总统，以抗议马杜罗篡权。

（综合）