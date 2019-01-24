债务重组审慎乐观．达雅盈利恐显著下行 达雅集团（DAYA）最新债务重组计划出炉，大众研究持审慎乐观看法，同时预期该公司盈利有显著下行风险。

（吉隆坡23日讯）达雅集团（DAYA,0091,主板能源组）最新债务重组计划出炉，大众研究持审慎乐观看法，同时预期该公司盈利有显著下行风险。

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大众研究指出，达雅集团是在上周五公布的重组计划，也是其PN17财务正常化计划的前奏，将会包括削资和配售附加股及附送凭单。

达雅集团是与Perfect Propel公司（PPSB）签署有条件债务重组协议，建议向PPSB发出5亿3400万股新股，以每股售价2.5仙计，总值达3245万6488令吉，以偿还拖欠的债务。

大众研究指出，一旦全面的财务正常化计划公布，预期该公司股本将显著膨胀。

该公司其中一个令人鼓舞的是营运仍有利可图。

该行对达雅集团的重组及转亏为盈计划持审慎乐观看法，但保留意见，以等待全面重组计划详情公布。

该行对该股保持“中和”评级，目标价仍继续在检讨中，并认为盈利估计继续显著下行。

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该公司目前股价仅为1仙。