拟斥2亿购新产业．AXIS产托今年营收料更佳 基于新租户的庞大租金贡献，AXIS产托（AXREIT）预期2019财政年营业额将取得更佳表现，并计划斥资2亿令吉收购新产业。

（吉隆坡23日讯）基于新租户的庞大租金贡献，AXIS产托（AXREIT,5106,主板产业投资信托组）预期2019财政年营业额将取得更佳表现，并计划斥资2亿令吉收购新产业。

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新租户租金贡献大

AXIS产托首席执行员兼执行董事梁洁美在业绩简报上指出，该公司去年收购总值达1亿8000万令吉，今年提高收购目标，该公司如今3个月内将会完成其中一项收购。

她表示，该公司将继续专注寻找位于巴生河域、柔佛及槟城的产业，并在沙巴和砂拉越物等色着适合的产业。

被问及是否有意扩展业务至海外，她指出，虽然不排除这可能，但目前该公司将专注于在大马市场。

她表示，AXIS产托2019财政年营业额以及每股股息都将比去年表现更佳，主因于从第三季起旗下巨型分销中心第一期的租金贡献，而2019财政年将从年初开始获得收入，预计增长会更加明显。

根据该公司简报显示，该公司将巨型分销中心第一期出租给雀巢，为期10年，目前每年租金为1920万令吉，约占该公司总收入的10%，而租金将在每3年上调10%。

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她表示，而占地25英亩的巨型分销中心第二期，该公司目前尚在寻找租户，不排除多个或单一租户。

“虽然与第一期占地相同，但由于雀巢属于个别例子，所以第二期租金很难达到第一期的。”

梁洁美表示，AXIS产托于去年新购5个产业均是工业类，导致旗下办公楼占整体比重从6%减至5%。

物色更多办公楼资产

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她指出，该公司将会努力需找更多适合的办公楼资产。

她认为，虽然办公楼的出租率低于工业产业，但其8.5%的净收益率，属于较高水平，所以收入向来不俗。

她指出，由于AXIS产托的产业组合较大，负债率过高过低对公司来说都不太好，所以该公司将维持在30%左右。

据该公司业绩报告指出，该公司去年负债率为37.3%，相比前年提高了4.35%。

AXIS产托2019年的活动包括，旗下位于梳邦的航空科技中心（Aerotech Centre）预计2019年首季交出钥匙，以及位于槟城的制造厂房收购计划料将在上半年内完成。