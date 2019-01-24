记住这7点 让你远离诈骗电话 诈骗电话的定义：诈骗集团佯装成执法单位致电受害者，以欺骗受害者将银行户头内的钱转移到他们指定的帐户，而这也被称为“澳门骗局”。

诈骗电话的定义：诈骗集团佯装成执法单位致电受害者，以欺骗受害者将银行户头内的钱转移到他们指定的帐户，而这也被称为“澳门骗局”。

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目标受害者：

1.老人/退休人士

2.有钱/有资产的人士

3.粗心大意的群体

诈骗电话的模式：

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1.诈骗集团通过使用网络电话（VOIP）技术，使用改号欺诈（Spoofing）/屏蔽（Masking）技术联系受害者。改号欺诈是一种允许在通话期间伪装成其他电话号码，或用其他号码替换的技术。

2.举例来说，受害者看到的来电显示，与诈骗集团实际上拨出的电话号码并不同，而这通常是诈骗集团用于隐藏身分而有意为之的做法。

3.诈骗集团经常佯装成警察、法院官员、海关官员、反贪会官员以及银行官员等等。

4.接到诈骗电话的受害者将被诈骗集团告知，他们与执法机构或银行之间出现问题。

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5.诈骗集团将会确保受害者对潜在的法律诉讼或金钱损失感到害怕。

6.受到惊吓的受害者将会供出他们所有的财务信息。

7.诈骗集团随后将命令受害人将钱转移到第三方账户、或已经被诈骗集团控制的受害人帐户；而这些汇款可以通过银行柜台、自动提款机（ATM）或网上银行进行。

如果您收到可疑电话并被要求转账一笔钱：

1.不要轻易相信这些自称来自执法机构或银行，并指称您涉嫌犯罪、将被逮捕或受到惩罚的来电。直接结束有关通话，并前往邻近的警察局进行确认。

2.如果您收到来自银行的电话，告知您有贷款或拖欠信用卡账单，但您却没有在相关的银行开设任何账户，那么请立即结束通话。

3.不要向陌生人透露您的银行帐号、自动提款卡或信用卡号码。

4.要避免成为诈骗案的受害者，首先可通过大马皇家警察部队（PDRM）全国商业罪案调查组所架设的网站ccid.rmp.gov.my/semakmule，查询有关银行户头是否涉及商业罪案。

5.如果接收到可疑的电话、电邮和短信，您也可以直接联系您的银行，或致电马来西亚银行公会（ABM）免费电话1-300-88-9980进行查询。

6.任何不幸沦为诈骗案受害者的公众，请向警方报案以便警方能采取进一步的行动。

7.请警惕诈骗电话，以免您的储蓄付之一炬。

