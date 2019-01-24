市厅公关：已派员捉走．毛虫将化蛹为蝶 针对本报日前（17日）报道的“虫虫特工队”大举侵略沙亚南商业住宅区，沙亚南市政厅公关主任沙林声称该市政厅接获投报后，已向吉隆坡农业局（Jabatan Pertanian Kuala Lumpur）反映。

沙亚南市政厅接获民众投报后，已前往出现毛毛虫地点视察情况，并在树身拉起警戒线，避免任何人趋近和碰触毛毛虫。

（沙亚南23日讯）针对本报日前（17日）报道的“虫虫特工队”大举侵略沙亚南商业住宅区，沙亚南市政厅公关主任沙林声称该市政厅接获投报后，已向吉隆坡农业局（Jabatan Pertanian Kuala Lumpur）反映。

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《大都会》社区报记者向他跟进新闻时，他回应：“有关毛毛虫的国语名称是‘ulat beluncas’，它将化蛹为蝶。”

据悉，国家动物园的员工已经到该区捉走那些尚未死的毛毛虫，以便让它们蜕变成蝴蝶，履行好保育工作。

没潜入住家范围

此外，领养沙亚南第七区的沙亚南市议员丹尼尔接受记者电访时说，经过市政厅的鉴定，共有8棵树木的树身爬满了毛毛虫，而根据一名住在该区已有15年的居民透露，毛毛虫出现的主因原因是它们食用有关树木的树叶。

“有些毛毛虫是掉落在地上，有些则是散落在沟渠四周，但它们不长毛，也不会危害民众的安危，他们无需因此而感到恐慌。虽然有关树木距离住宅区有大约50公尺，但毛毛虫却没有潜入住家范围。”

仍在不断蠕动的毛毛虫，被装进透明塑料盒子内。

遍地的毛毛虫，有者已经死亡，有者仍存活，据说它们是将化蛹成蝶的毛毛虫。

青绿色的毛毛虫成了“不速之客”，似乎把树干当成自己的家，令人不敢趋近。