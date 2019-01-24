槟城大桥事故·灵柩移出丧府·亲友送梅匀鉼最后一程 槟城大桥休旅车被撞落海死者梅匀鉼（20岁）的家人，今早在其灵柩即将移出丧府之际，纷纷围在其棺木旁，一起回忆其生前欢乐的一面，让他走得安心、安息。

家人在匀鉼的灵柩即将移出丧府之际，纷纷围在其棺木旁，一起回忆其生前欢乐的一面，让他走得安心、安息。

（北海24日讯）槟城大桥休旅车被撞落海死者梅匀鉼（20岁）的家人，今早在其灵柩即将移出丧府之际，纷纷围在其棺木旁，一起回忆其生前欢乐的一面，让他走得安心、安息。

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在家属眼中，梅匀鉼性格开朗、乖巧，脸上也经常挂满笑容，所以家人今早围在灵柩旁回忆起其生前的点点滴滴时，皆强忍着内心悲痛，以平静的心情送走他。

死者生前的许多韩江中学同学及朋友，今早也纷纷赶抵丧府向好友告别，默送匀鉼走完人生最后一程。

除此之外，众人亲友及社团组织代表们今早也到灵堂送别梅匀鉼。

梅匀鉼的出殡仪式于今早10时开始，首先由家里的小辈们跟随道士进行法事，灵柩随后移至屋前供祭拜仪式，上午10时40分举殡，送往大山脚武拉必福德正神火化场火化。

梅匀鉼驾驶的休旅车是于本月20日凌晨2时55分，在槟城大桥朝北海方向的4公里路段，遭印裔青年驾驶的一辆轿车撞至桥礅旁后，再冲撞一次而坠海，拯救人员在经过逾37小时的搜寻后，终于大桥底下第34处柱子处寻获。

至于梅匀鉼的遗体则于22日傍晚5时45分成功被打捞，并送往诗不朗再也医院太平间解剖；这起事件也牵动全国人民的心。

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梅匀鉼的家人抚摸着匀鉼的棺木，万分不舍。

为梅匀鉼持幢幡的小辈舍的望着的亲人的灵柩。

逾百名亲友及死者的同学和朋友们，以悲伤的心情送梅匀鉼最后一程。

梅匀鉼生前的韩江中学同学们向友人做最后告别。