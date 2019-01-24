村民出钱出力布置年景．利民达花灯隧道迎春 一群热心社区工作的村民，在经济低迷时刻反其道而行，发动筹款运动集合群众力量，用灯笼、灯管和梅花在利民达的要道布置年景，希望借此迎接游子回乡共团圆和吸引游客莅临赏景同欢庆，再订于年廿八举行“3000人花灯下团圆饭”晚宴。

驾驶车辆进入“花灯隧道”，别有一番滋味。（图：星洲日报）

（利民达23日讯）一群热心社区工作的村民，在经济低迷时刻反其道而行，发动筹款运动集合群众力量，用灯笼、灯管和梅花在利民达的要道布置年景，希望借此迎接游子回乡共团圆和吸引游客莅临赏景同欢庆，再订于年廿八举行“3000人花灯下团圆饭”晚宴。

广告

由利民达新春庆委会主办、云峰宫协办的上述活动，在华小、神庙、礼堂、草场、篮球场集一区的该村草场路举行，并于昨晚举行亮灯仪式；随后开始举行的各类新春活动，预料直至农历正月十五才会结束。

林方治：耗5万打造成拍照热点

筹委会主席林方治对星洲日报《大柔佛》社区报表示，此次活动最亮眼的摆设是从大路进入小学路的“花灯隧道”、有盏盏灯笼“笼罩”舞台现场及大树上的灯条。

他表示，大会用3万令吉打造一座长180尺、宽40尺和高24尺的半圆铁架，罩在会场进口处的路面上，再装上灯笼、灯条和梅花等，打造成一个总值5万令吉的“花灯隧道”，目前已成为民众拍照的热点。

年廿八3000人花灯下齐捞生

他说，大会舞台设在云峰宫、利民达综合礼堂、利民达篮球场和利民达华小一校的中心点，大会用盏盏灯笼点缀整个现场，而年廿八“3000人花灯下团圆饭”晚宴将在此处举行，届时也将举行3000人齐捞生活动。

广告

他表示，大会在昨晚举行亮灯仪式后，将视情况继续修饰和布置现场，例如在“花灯隧道”增添更多的桃花、在舞台现场电柱挂上贺年祝语、增设拍照热点等。

他说，过去几年云峰宫都在草场路布置年饰，并已成为该村的新春景点，吸引村民和游客前来观赏，而庆委会是以此基础来扩展上述活动，并于一个月半前开始摆设灯饰。

云峰宫的祈福灯也是群众的拍照热点。（图：星洲日报）

一群热爱舞蹈者在“花灯隧道”拍照。（图：星洲日报）

布置经费35万增至45万令吉

他表示，活动布置经费从原订的35万令吉增至45万令吉，计划装上3000盏灯笼、5万尺灯条和3000枝桃花，希望能在各界支持捐助下把活动办得更精彩。

广告

出席昨晚亮灯仪式者有代表昔加末国会议员拿督斯里山达拉的市议员克里斯南、大会主席陈赐发、利民达州议员陈正春、市议员林明怀、村长胡玲丽等。

陈赐发：期待全村人花灯下吃团圆饭

利民达新春庆典大会主席陈赐发表示，订于年廿八举行的“3000人花灯下团圆饭”反应热烈，大会原订筵开250桌，如今已增加至3

云峰宫主席苏昌麟表示，配合利民达新春庆委会花灯年饰活动，该宫也把巨龙鱼池、乡音馆、梅花鹿园和鲤鱼池的开放时间延长至晚上。

他表示，游客们欣赏该宫前方的新春装饰后，多数都会到该宫膜拜或参观，因此该宫决定延长上述景点的开放时间。

此外，该宫配合大会的年景摆设活动，也首度举办祈福灯活动，地点就在该宫大殿旁的草地上，目前也是新春庆委会花灯年饰的拍照热点；祈福灯从农历十二月十五亮灯直至正月十五。

他表示，该宫将按例在正月十三举行游神活动，届时在盏盏灯笼年景装饰下必有一番盛况，而该宫也将安排烟花公司呈献约5分钟的大型烟花表演，与盏盏灯笼和“花灯隧道”相互辉映。00桌还是供不应求，而购票者绝大部份是村民，大家都在期待封路后全村人在花灯下吃团圆饭的那一刻。

他表示，300桌露天团圆饭由3家酒楼负责，而3个停车场分别设在利民达大草场、利民达华小一校和二校。

他表示，目前舞台前方设置8组扩音器，到了年廿八团圆饭时将把40组扩音器分散装置在整个会场，以应付场内3000人和场外驻足的人群。

他表示，昨晚举行亮灯仪式的舞台布景，是公开让公众拍照的热点，到了年廿八“3000人花灯下团圆饭”时，舞台布景将换上电子荧幕。

他说，目前大会每天7时许亮灯直至午夜12时。

他发现，很多友族同胞前来现场赏景拍照，最吸睛之处是“花灯隧道”。

利民达新春庆委会在云峰宫前的停车场举行亮灯仪式，年廿八更将在此举行“3000人花灯下团圆饭”晚宴。（图：星洲日报）

克里斯南（右七）在众人陪同下主持亮灯；右四起为胡玲丽、林明怀和林方治；左七起为为陈正春和陈赐发。（图：星洲日报）

苏昌麟：云峰宫3景点延长开放时间

云峰宫主席苏昌麟表示，配合利民达新春庆委会花灯年饰活动，该宫也把巨龙鱼池、乡音馆、梅花鹿园和鲤鱼池的开放时间延长至晚上。

他表示，游客们欣赏该宫前方的新春装饰后，多数都会到该宫膜拜或参观，因此该宫决定延长上述景点的开放时间。

此外，该宫配合大会的年景摆设活动，也首度举办祈福灯活动，地点就在该宫大殿旁的草地上，目前也是新春庆委会花灯年饰的拍照热点；祈福灯从农历十二月十五亮灯直至正月十五。

他表示，该宫将按例在正月十三举行游神活动，届时在盏盏灯笼年景装饰下必有一番盛况，而该宫也将安排烟花公司呈献约5分钟的大型烟花表演，与盏盏灯笼和“花灯隧道”相互辉映。

林方治指导员工在“花灯隧道”装饰桃花。（图：星洲日报）

群众在云峰宫祈福灯下合照。（图：星洲日报）

昔脚车俱乐部夜骑到利民达

“像骑在一条星光大道”

昔加末脚车俱乐部的骑友从市区夜骑到利民达，参加昨晚举行的利民达新春年景亮灯仪式，并且拍照留念。

该俱乐部主席蔡如泰表示，他们每逢星期二和星期四晚上的骑程，是从昔加末市区骑往利民达，再返回市区。

他说，昨晚他们一行10名骑友，于晚上8时从昔加末市区出发，骑约45分钟抵达利民达，并在利民达脚车队5名骑友的陪同下，到小学路参观年景花灯布置。

他表示，骑友骑着脚车进入“花灯隧道”，看着盏盏花灯、条条灯管和枝枝梅花，感觉就像是骑在一条星光大道上，别有一番滋味。

他表示，在盏盏花灯和新年歌曲之下，现场新春气氛浓郁，让人们感到十分欢愉，骑友也在云峰宫祈福灯和大会舞台拍照。