吉里望市厅大厦工程取消．将售给有意接手发展商 甲州房屋、地方政府、环境及绿色工艺委员会主席拿督郑国球指出，位于爱极乐的历史城市政厅目前不会搬迁，而前朝政府之前在吉里望海边展开的市政厅新大厦工程，在希盟州政府开源节流的前提下已被取消，该工程将出售给有意接手的发展商进行其他用途。

市政厅新大厦工程，打桩工作已进行了约20%。（图：星洲日报）

（马六甲23日讯）甲州房屋、地方政府、环境及绿色工艺委员会主席拿督郑国球指出，位于爱极乐的历史城市政厅目前不会搬迁，而前朝政府之前在吉里望海边展开的市政厅新大厦工程，在希盟州政府开源节流的前提下已被取消，该工程将出售给有意接手的发展商进行其他用途。

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数发展商与州政府洽谈

郑国球今日接受本报询问时说，目前，已有四、五家发展商与州政府洽谈，商讨有关接手该工程的情况，详情仍在讨论当中。

人民利益优先不加重负担

郑国球说，希盟州政府是在利益人民的前提下，取消吉里望市政厅新大厦工程，同时也考虑到市政厅既已拥有目前的建筑，就无需再另建新的，以避免加重负担。

“我们希望将产业税得到的收入，用来提升及建造基设，惠及市民则更好。”

他说，位于吉里望海岸的上述计划，之前已进行了约20%的打桩工程，因此，为了不要浪费及节省金钱，州政府希望接手的发展商利用原图建造，至于内部装潢，则由发展商决定如何设计。

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正与有兴趣发展商接洽

他说，目前州政府正与有兴趣接手的发展商，商讨按照原有图测，在原地建设酒店、主题公园或者体育中心。

这座由前朝政府宣布的市政厅新大厦，共有7层楼，占地6公倾，枆资1亿3800万令吉。

据工地告示牌资料显示，该工程是于2016年9月28日动工，预计在今年3月27日建竣。

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前朝村委忧心

吉里望区前朝村委会听闻州政府欲出售吉里望市政厅新大厦地段后，不禁感到担心，一旦有关地段变成私人拥有，将面对如同英雄草场的命运。

前朝政府在推行这项工程时，已颁布计划将该地打造成公共休闲场所，同时，新大厦也将成为甲州新的地标。

该委会指出，当年州政府将英雄草场卖给私人公司发展，导致如今具有历史性的该草场，变成私人拥有。他希望现任政府不要重蹈覆辙。

据了解，市政厅在今年1月已招标欲出售这片地段。

“我们希望州政府继续这项市政厅新大厦工程，以惠及地方上的经济发展。”

提议卖给联邦

该委会指出，不管谁执政，作为当地居民，他希望这项工程不会被取消。

“之前，政府已花费一笔钱开始工程，如果取消了，政府就一定会亏钱。如果州政府面对资金问题，不妨通过降低成本的方式，例如以本地制作的建材取代进口建材、缩小建筑面积等。”

“希望政府不要取消，而是重新检讨这项计划，这是州政府的地段，若州政府无力，不妨卖给联邦，但勿卖给私人发展商。”

原本预计在今年3月完工的大厦工程，如今已取消。（图：星洲日报）

市政厅新大厦工程位于吉里望海岸，根据前朝的计划，工程同时包函公共休闲场所。（图：星洲日报）

市政厅新大厦的外观构图。（图：星洲日报）