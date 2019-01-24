WAO：关注童婚女性课题．政府应多与人权组织对话 妇女援助组织（WAO）促请政府多与人权组织对话，持续关注童婚、女性暴力与强奸、变性等相关课题，让女性拥有平等权益。

苏米卓（左二）表示，人权组织一直都在推动人权倡议，也乐见进展是依据计划向前发展，更期望见到人权这方面的立法。左一是伊斯兰姐妹执行董事罗扎娜、右一起是欧娜和玛丽杉蒂。（图：星洲日报）

（吉隆坡23日讯）妇女援助组织（WAO）促请政府多与人权组织对话，持续关注童婚、女性暴力与强奸、变性等相关课题，让女性拥有平等权益。

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妇女援助组织执行董事苏米卓表示，政府将准备在明年推动性别平等法令，各组织团体也努力进行宣导工作。

她在《马来西亚24年<消除对妇女一切形式歧视公约>女性人权情况》”

报告推介礼后向媒体表示，政府需要查看这份报告，了解现在女性人权进展的情况，并迅速采取相应行动。

国家女性机构委员会荣誉总秘书欧娜希妮表示，他们也将与公民社会组织到政府部门进行讲解，以确保各个部门跟进与解决相关课题。

“性别平等课题是全国性的，我们不能只是依赖一个部门带领政府解决这个课题。”

人权倡导者应下达至基层草根

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她认为，人权倡导者不单停留在政府层次，也应下达至基层草根、组织及个人。

国际妇女权利行动观察（IWRAW）创办董事玛丽杉蒂说，这份报告不应视为攻击政府，或者挑政府的错误，这份报告是要协助政府了解妇女平等权力进展的距离，如何从中纠正与改变，以及知道人权组织在这方面的努力。

她觉得，女性应该有更多积极的行动来行使他们的权力，如在加拿大，只要超过晚上10时，女性可以要求公共巴士司机载送到住家附近下车，因为女性行走回家较为危险。

变性人组织的代表卡迪妮强调，她在职场、厕所、医院等处受到严重的歧视，政府政策对“变性人”的影响也需改进，这个改进不是特权，而是性别平等的权益。

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该份长达432页的影子报告，花费两年完成，内容主要是马来西亚在这些年在《消除对妇女一切形式歧视公约》的实践与承诺，以及现有女性权利面对的挑战，如童婚、LGBT族群、性侵害等议题，以提高社会大众的意识，并游说政策决策者采取相应措施。

出席者包括外国伴侣支持小组协调员碧娜、伊斯兰姐妹执行董事罗扎娜等人。