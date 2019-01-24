林冠英：重整财政方向正确．3大机构维持大马评级 财政部长林冠英说，三家国际信用评级机构已确认我国的信用评级在历经一马发展有限公司（1MDB）丑闻的创伤后，现在已开始重振旗鼓，往正确的方向发展，并将于3年内恢复其财政状况。

（八打灵再也23日讯）财政部长林冠英说，三家国际信用评级机构已确认我国的信用评级在历经一马发展有限公司（1MDB）丑闻的创伤后，现在已开始重振旗鼓，往正确的方向发展，并将于3年内恢复其财政状况。

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他发文告说，三家国际信用评级机构已一致确认了我国的信用评级。

多元化经济抵销债务负面影响“在1月份的年度更新中，穆迪表示，大马的经济增长将保持强于其他A-级同侪的表现，而我国强大的多元化经济，将能抵销政府背负巨额债务带来的负面影响。”

他说，此前，穆迪基于大马经济可观的增长、深厚的国内资本市场和稳固的制度框架等理由，在去年12月7日议决维持大马政府A3的信用评级。

“穆迪亦补充说，短期内不太可能改变大马的信用评级，这将使投资者和商界感到安心。”

他指出，与此同时，惠誉也在去年11月一份题为《大马财案透明中扩大赤字》的报告中强调，大马在今年的预算“坚持在走重整财政的道路”。

他说，惠誉预计“如果国内生产总值的增长能符合当局的预测，即今年增长4.9%，2020年增长5%，那么未来几年债务将会下降”。

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制度化改革惠利施政

“惠誉也维持了大马的主权评级在‘A-’，并认为前景稳定。”

他说，更重要的是，惠誉国际评级总结道：“新政府大选中获得人民委托，主要是因为承诺提升施政水准杜绝贪污，特别是在公共财政上。”

他指出，2019年财政预算案中提到要制度化改革倡导能干、公信、透明，以惠利大马施政方针。

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大马施政方针如下：一、2021年开始从现金制会计转为权责发生制会计。

二、2021年提呈财政权责法令三、2019年提呈政府采购法令四、2019年开始采纳零基点预算方式五、公开招标、贪污零容忍及杜绝不遵守预算程序。

他说，标普全球评级同样地也表示：“政府承诺大刀阔斧财政重整是可信的，而且一次过在2019年归还消费税退税之后将缓和往后的财政压力。”

他说，因此，标普仍继续维持我国的A-评级。

“上述的评国际级机构对政府以销售及服务税（SST）取代取消税（GST）导致政府收入规模缩小皆表达关切。他们的关切获得积极的反馈，因为马来西亚直接税收去年与前年比较，创纪录增长了137亿令吉或11.1%。”

税收开源策略奏效

林冠英说，这显示不只政府走在重整的正轨上，去年的经济仍持续增长，因为公司税去年占据了所有直接税收的51.1%，而且2018年最后两个月SST的税收是54亿令吉，比原定计划的40亿令吉目标增加了34%。

他说，税收开源策略的奏效及经济持续增长将确保我国迈向达到财政重整的目标。

“有鉴于此，税务改革委员会及公共财政委员会去年成立，将协助政府在不加重人民负担及不伤害经济成长之下在税收上开源，以重整国家财政。”