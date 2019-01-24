教师10年巧手剪贴．万茂华小年景布置创意十足 连续10个年头，来自芙蓉万茂新村华小的教师每逢农历新年都会亲自操刀制作富有中华文化气息的创意年景迎节，除了让校园内洋溢着春意，更带动了全校师生制作手工艺品的风气。

芙蓉万茂新村华小正门口“猪年大吉、诸事顺利”年景创意十足，金猪、舞狮剪贴绘画而成。（图：星洲日报）

（森美兰．芙蓉23日讯）连续10个年头，来自芙蓉万茂新村华小的教师每逢农历新年都会亲自操刀制作富有中华文化气息的创意年景迎节，除了让校园内洋溢着春意，更带动了全校师生制作手工艺品的风气。

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这批教师每年都是自动自发的制作新年年景，其中包括了剪纸、春联等，虽然在过去10年，该校更替了3任校长，不过教师们依然十年如一日，为学校增添新年气氛。

据悉，教师们是从2010年的农历新年，即生肖“虎”年，开始制作，以传统中华文化手工艺品创作，独一无二的生肖年景，而今年的年景也是为了迎接己亥年。

书法家池春桂带领制作

今年的年景是由书法家池春桂带领同僚制作，除了以剪、贴、折和书写春联，作品更应用了花纸制作鲤鱼，而钟裕芳和陈美芬老师也分别负责以剪纸、绘画、茅草、纸巾分别制作“己亥年”、“猪年大吉、诸事顺利”及“花开富贵”年景。

教师都动用空节的时间，分工合作，自动自发进行布置年景，完成使命，参与该次的教师有池春桂、钟裕芳、陈美芬、廖晓睛、陈德旗、熊永祥、李昀芯、郭于莲、陈裕玲及黄彩群。

董事长温启文指出，每年的年景特传统，里边传承着中国传统的手工艺术，应继续鼓励应景生肖的主题，以便传承传统中华文化。

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“年景让该校同学认识中华文化，特别是友族的学生，有助国家团结，我感到欣慰老师都尽心尽力完成年景。”

“己亥年”年景充满浓厚的新年气息！（圖：星洲日報）

红彤彤浓厚传统的年景，涵盖剪纸及挥毫的传统手工艺术，意义深长。（图：星洲日报）

剪纸灯笼和折帖鱼子“年年有余”年景，十分耀眼。（图：星洲日报）

“花开富贵”年景是由纸巾、茅草、树叶等材料制作而成。（图：星洲日报）