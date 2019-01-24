冯伟衷军训重伤身亡．叶全真悲痛悼母子情 叶全真凌晨发文哀悼：“天使，谢谢你来走了一遭，留下了属于真、善与美的样貌。你曾说过，去的国家不多，带着你的微笑，展开你的翅膀，翱翔吧！”

（新加坡24日讯）新加坡人气男星冯伟衷参加军事训练意外受重伤过世，得年28岁。去年饰演他妈妈的叶全真凌晨发文哀悼：“天使，谢谢你来走了一遭，留下了属于真、善与美的样貌。你曾说过，去的国家不多，带着你的微笑，展开你的翅膀，翱翔吧！”

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叶全真与冯伟衷是在电视剧《229明天见》饰演母子，2人戏里戏外感情都十分不错。冯伟衷伤重时，叶全真就曾在脸书贴出2人的剧照为他祈祷，心疼写道，“为伟衷祈祷，愿他平安。这个聪明体贴、谦恭有礼、演技精湛的男孩，特别令人心疼”。

冯伟衷是军备技术员，本月初到纽西兰怀乌鲁（Waiouru）训练区参加代号“霹雳战士”（Thunder Warrior）的军事演习，他是在维修155毫米榴弹炮车时被压伤胸腹。之后在意识清醒的状态下，被直升机送往怀卡托医院。

冯伟衷原定在纽西兰受训回来后，接演新传媒新剧《我的万里挑一》，并首次担任男一。