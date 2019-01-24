庙宇景点张灯结彩．春到关丹红彤彤 新春脚步近，关丹一些庙宇、旅游景点和民众到访热点已经陆续挂上红灯笼迎新年。

关丹天后宫是过年期间拍照打卡的好地方。（图：星洲日报）

（关丹20日讯）新春脚步近，关丹一些庙宇、旅游景点和民众到访热点已经陆续挂上红灯笼迎新年。

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天后宫挂800粒红灯笼

关丹海南会馆的天后宫，近日已经在殿外挂上800粒红灯笼，神坛大殿前还有大小不一的灯笼陪衬宏伟的双子龙柱和庙宇，喜欢古色古香的背景作为新年拍照地点，这里可是不可错过的好地方。

主任孙基珉对记者说，该庙宇还会陆续增设拍照景点，包括布置小亭子、让民众挂上祝福彩带的许愿树和十二生肖贺年牌。

“新年期间，天后宫会特别延长开放时间，晚上的彩灯会更漂亮，届时，喜爱拍照的民众肯定留连忘返。”

他说，除夕夜晚上10时至午夜12时将进行集体膜拜祈福仪式，初一及初二也会开放至凌晨，欢迎游客民众到访。

走在风光明媚的关丹河畔，头顶上有红灯笼随风飘，新年近了！（图：星洲日报）

万佛殿千粒灯笼高高挂，是过年热点区。（图：星洲日报）

点亮的灯笼映照关丹河畔走道。（图：星洲日报）

华团安老院挂满灯笼

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关丹华团安老院在新年来临前及期间特别热闹，每天都有不同的组织与机构等到访，与长者们共庆新年。

为营造浓厚的节庆气氛，华团在院内四周挂上了各类大小灯笼，配上舞台和桌上大红色布帘，一片红彤彤。

主任龙兆宏说，院内的灯笼包括大灯笼和水晶灯笼，合共约150粒，舞台也会以新春主题做布置，目前还没完成。

“水晶灯笼是沿用去年的，过了年就会拆下保存，一些装饰品则是新的，我们预计会在本周内完工。”

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千粒红灯笼照耀万佛殿

彭亨佛教会万佛殿于上星期已经挂好近千粒的红灯笼，目前还在筹备布置大殿内的年景。

负责人说，万佛殿的年景每年都会更换，而人造湖旁的新年布置也会在本周内完工，期望带给到访者焕然一新的感觉。

“除夕夜当晚将会有挥春结缘和诵经祝福，万佛殿将开放至午夜12时，而初一早上9时30分也有诵经礼佛及上供活动，欢迎民众到访参与。”

除却除夕，万佛殿将于新年期间由早上8时开放至晚上10时，农历十五晚上8时至10时还会有闹元宵活动，并精心准备多项舞台节目。

餐厅酒店纷布置年景

关丹河畔公园行人道，关丹美景酒店前面的MICASA精品咖啡餐厅旁，同样挂上一串串灯笼，随风飘扬，晚上点点红灯点缀下的关丹河也更显气氛。

负责人冯嘉諃说，以灯笼、服装、祥龙、舞狮和鲜花等进行布置确需要庞大的经费，但为了让到来的客人与民众感受新年气息，每个角落都充满新年味，布置是不可或缺的。

她说，该酒店已是第二年挂上灯笼，今年共挂139粒。

“我们想给大家一个可拍照，如一家人或闺蜜好友等留下美好新年回忆的地点，所以除了行人道，酒店大堂和咖啡厅分别设有延禧拍照布景和花园主题，并举行迎春活动。”

酒店餐厅举办迎春活动，让各民族感受传统文化气息。（图：星洲日报）