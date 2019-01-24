交通罚单折扣50%．怡保警总29日起会客日3天 警方交通罚单折扣优惠来到怡保！怡保警察总部配合农历新年到来，订于1月29日至31日（星期二至四）一连3天举行会客日，并为缴付警方交通罚单的公众提供折扣优惠，折扣最高达50%！

警方在各地提供交通罚单折扣优惠时，吸引人潮涌至现场缴付罚款。（档案照）（图：星洲日报）

（霹雳．怡保23日讯）警方交通罚单折扣优惠来到怡保！怡保警察总部配合农历新年到来，订于1月29日至31日（星期二至四）一连3天举行会客日，并为缴付警方交通罚单的公众提供折扣优惠，折扣最高达50%！

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这项会客日将在怡保警察总部举行，时间从上午9时至下午4时。

怡保警区主任莫哈末阿里助理总监今日表示，希望怡保市民和公众到时踊跃出席这项会客日，同时把握大好机会，缴付交警发出的交通罚单，以便获得折扣。

他说，除了新年安全运动罚单、案件正在审讯中的罚单、受到通缉的罚单、涉及车祸罚单、罗里危险载货罚单、涉及紧急通道罚单、超车罚单，无法享有折扣的罚单，交警的各项交通罚单可获得折扣。

他劝告公众人士预先前往各地交通警察局，或者通过互联网检查自己的罚单，以方便到时能够快速和顺畅地付款和获得折扣。

警方提供交通罚单折扣优惠之前在多个警察总部举行，吸引人潮涌至现场缴付罚款，省下一笔钱。

设警方展览档位

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莫哈末阿里表示，怡保警方也将在这项会客日举行多项活动，公众到时可前往参与，向警方提出各项问题、建议，并且作出投诉和寻求警方的咨询。

会客日活动包括对话、智能手机志愿巡逻（VSP）登记、审查刑事、毒品、交通、商业罪案等案件、免费健康检查、食物档售卖食物。

警方到时也将设立警方展览档位，69突击队展览档位，以让公众人士参观和了解警方与69突击队的情况，警察家眷协会同时将设立本身的档位展示该协会的活动。

打巴周六日缴罚单有折扣

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另一方面，打巴警察总部订于1月26日与27日（星期六与日）一连2天举行会客日，同样为缴付警方交通罚单的公众提供折扣，折扣最高达50%，欢迎公众出席和缴付罚款以享折扣。

这项活动将在打巴警察总部举行，时间也是从上午9时开始至下午4时。

车辆违规泊车，随时会被交警开出罚单。（图：星洲日报）

缴付警方交通罚单可享折扣（须遵守条件）。（图：星洲日报）