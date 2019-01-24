高峰控股重挫逾22%．综指半天升2.65点 截至中午休市时，富时隆综指数升2.65点，至1690.79点。

马股24日早盘起伏波动，虽然一度下滑，但不久即重整旗鼓，重新站上1690点关口，半天走势徘徊在1686.87至1693.49点之间。

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截至中午休市时，富时隆综指数升2.65点，至1690.79点。

富时创业板指数跌23.48点，至4420.30点；富时全股项指数升29.88点，至11692.60点。

金融服务股指数升22.14点，至17441.81点；种植股指数升6.61点，至7199.03点。

上升股有329只，下跌股323只，另338只平盘，成交量13亿7000万股，值9亿2826万令吉。

官司缠身，云顶大马（GENM,4715,主板消费产品服务组）重挫11仙或3.37%，至3令吉15仙；云顶（GENTING,3182,主板消费产品服务组）也遭牵连，跌4仙，至6令吉63仙。

高峰控股（BPURI,5932,主板建筑组）重挫55仙或22.45%，至19仙。

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大众银行（PBBANK,1295,主板金融服务组）和联昌集团（CIMB,1023,主板金融服务组）跌2仙，分别报至24令吉78仙和5令吉64仙。

马来亚银行（MAYBANK，1155，主板金融服务组）升5仙，至9令吉59仙。

国家能源（TENAGA，5347，主板公用事业组）升6仙，至13令吉60仙。

贺特佳（HARTA，5168，主板医疗保健组）升19仙或3.46%，至5令吉69仙。

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顶级手套（TOPGLOV,7113,主板医疗保健组）升6仙或1.24%，至4令吉91仙。