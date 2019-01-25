别只送巧克力和花了！如何针对不同阶段选对情人节礼物 情人节送花或巧克力确实安全，但却也最危险，因为很容易就没有惊喜，甚至更严重会被视为没有诚意。现在小编就来授招，教你如何针对你们关系所处的阶段，选一份最适合的礼物，与他过个不一样的难忘情人节。

每逢情人节来临时，巧克力或鲜花广告就会无处不在，仿佛情人节就非得要送这些给他才对。但你知道吗？送花或巧克力确实安全，但却也最危险，因为很容易就没有惊喜，甚至更严重会被视为没有诚意。现在小编就来授招，教你如何针对你们关系所处的阶段，选一份最适合的礼物，与他过个不一样的难忘情人节。



阶段一：友达以上，恋人未满的“好朋友”

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想跟“好朋友”进一步发展，却还不确定对方的心意，可是又想藉情人节这节日来示爱？这样的情况，小编建议可考虑选一份没有署名的礼物，即能巧妙地试探对方的反应与态度，又不伤大雅。至于礼物要选什么？小编并不建议鲜花或巧克力，原因是你的竞争对手可能也会送一样的东西，毕竟大部分人都会选择“安全至上”。因此，小编反而建议你可以送一件简单大方的饰品给对方，除了试图以”特别“来让对方对你留下深刻印象，增加取胜机率以外，也可以把一些讯息隐藏在饰品当中，让对方被你的用心打动。打个比方，送类似箭头的标志，就像告诉对方幸福其实就在某个方向，只是等着他去发现和靠近。





阶段二：刚在一起的男女朋友

既然是一起度过的第一个情人节，送的礼物当然最好要有纪念价值和带有特别意义。这时候除了送花和巧克力，建议多加一份对方会随身携带的物品，象征着彼此的爱会一直与他同在。小编的建议是，男生的话可以考虑送手表，至于女生，则大推送饰品。不过要切记，由于刚在一起，处于热恋时期的情侣，难免会把爱你想你等等的话常挂在嘴边，所以选择饰品时，如果只是『LOVE』或『MISS U』的字眼，很容易就会显得不特别。因此，小编建议这阶段要送饰品也可以考虑送上述提过的箭头标志，象征着彼此的爱正向着正确的方向继续发展前进。





阶段三：进入稳定期的情侣

从热恋到稳定，这时候的情侣常会因为习惯而认为对方的好是理所当然，也常会因为一起生活彼此磨合而出现大大小小的争执。如果你和另一半正处于这阶段，小编建议可以趁情人节给对方送上小小的惊喜。如果不嫌麻烦，可以考虑亲自为对方准备简单的一顿晚餐，然后再送一份小礼物，相信就能让爱迅速回温。礼物选择方面，男生的话可以根据对方喜好选购适合他的香水，至于女生可以选择一束花，加上一个设计简单直接的饰品。饰品可以考虑送手工精巧的心型耳环，让你的心就像时刻贴近她的耳朵，轻声诉说你的心意。





阶段四：认定了彼此的情侣

经历了长时间的相处与磨合，无论是否已经结婚，两人如果都还在一起，基本上都算进入认定彼此这阶段。一般上，这阶段的情侣都对情人节这样的节日没特别的感觉，因为对他们说每天朝夕相对就跟过情人节没差。可是每天都过，不表示就真的可以不用过，小编认为这阶段的情侣，可以趁这时候向对方展现自己是个可靠，并且值得托付终生的人。那要如何展现呢？可以从细腻的观察开始，观察对方最近需要或想要些什么，然后再从细节着手，花点小心思让对方感受到你的细心。男生的话，大概离不开送衬衫皮夹这类的实用物品，但记得要选一些讲究品质的，以让对方知道你现在追求的是实在和细水长流，就像跟他的关系一样。至于女生，可以考虑送附上心型装饰的手镯，象征着你的爱会一直牢牢地环扣着她的小手，不会轻易放开。选购手镯时，小编建议以简单的设计以及精巧的手工为主，一来让她无论什么场合什么造型都可以“百搭”以外，也更耐看且不失流行。

今年情人节不能不懂的优惠好康

看过了小编的贴士，你大概也有头绪要送些什么给你的另一半了吧？在这里，小编也有个优惠和好康要跟你分享，那就是配合来临的情人节，PANDORA 推出了一系列的饰品，准备为你向最爱的人传达爱意，无论是从情侣到朋友之间的爱，送人还是要送给自己宠宠自己，必定都可以找到最合适的饰品。

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2）点『赞』并『分享』脸书竞赛帖文（记得设定为“公开”）

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得奖者名单将于2月6日公布，届时PANDORA Malaysia 将会亲自联络得奖者，告知领奖详情。

*得奖者必须到指定PANDORA分行领取奖品