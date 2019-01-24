MCT集团人事变动．2菲籍高层辞职 早前卷入兴都庙骚乱事件的MCT集团（MCT BERHAD）宣布一系列人事变动，菲律宾籍的首席执行员和首席营运员同日辞职。

（吉隆坡23日讯）早前卷入兴都庙骚乱事件的MCT集团（MCT BERHAD）宣布一系列人事变动，菲律宾籍的首席执行员和首席营运员同日辞职。

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该集团发表文告公布，首席执行员荷西尤哥（46岁，男）和首席财务员玛丽亚（38岁，女）今日宣布辞职，辞职理由同为“追寻自身利益”。

与此同时，MCT集团也宣布委任52岁的阿波罗，和46岁的玛蕾莎女士，为非独立非执行董事，即时生效。

阿波罗是应用商业经济硕士，曾在Ayala集团地产臂膀的Avida地产的计划和策略管理主管，也是Ayala置地助理副总裁。蕾莎之前为Ayala置地助理副总裁，也曾担任菲律宾两家上市公司首席财务员。

Ayala是MCT集团最大股东，通过Regent Wise投资公司掌握66.25%股权。

去年11月首邦市施菲尔斯斯里马哈廉兴都庙发生骚乱事件，造成执勤灭火的年轻消拯员殉职，以及多人受伤。