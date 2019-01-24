国家农民组织公布新管理层．巴罗拉兹受委主席 国家农民组织（NAFAS）在1月15日恢复运作后，今日公布新届管理层，诚信党亚罗孟古都州议员拿督巴罗拉兹受委为国家农民组织董事部新任主席。

（八打灵再也23日讯）国家农民组织（NAFAS）在1月15日恢复运作后，今日公布新届管理层，诚信党亚罗孟古都州议员拿督巴罗拉兹受委为国家农民组织董事部新任主席。

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巴罗拉兹也是吉打州诚信党副主席。5名受委董事当中，其中3人来自诚信党，一人来自公正党，他们是玻璃市诚信党主席旺凯鲁、阿邦布特拉州议员莫哈末希山慕丁、马哥打区州议员兼诚信党新邦令今区部主席拿督莫哈末嘉益士、国会上议员兼公正党沙亚南区部主席雅谷以及诺玛尤索夫。

农业及农基工业部长拿督沙拉胡丁早前表示，由于该组织最高领导层涉嫌管理不当及弊漏问题，当局已决定从去年6月1日起，冻结国家农民组织的运作。

确保扮演更有效角色

沙拉胡丁今日在该组织总部召开新闻发布会表示，在6个月冻结运作期间，目前该组织已重新重组。

他解释，这是为了确保该组织扮演更有效的角色。

沙拉胡丁解释，他委任数名有政治背景人士，是经过长时间了解他们的个人背景，认为他们是真正符合资格。

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“资格是最重要的。我们除了看他们的成就记录，无论他们是在政府或过去的政党或他们的企业经验，也看他们的资格和能力。”

“若他们开始有诚信问题，我和部门是不会妥协。”