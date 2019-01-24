首相秘书妻子．卫生部长女儿．AIM委2董事引争议 为贫困家庭提供小额融资的政府机构马来西亚策略信托基金会（AIM）所委任的两名董事成员引发争议。

努鲁依曼是卫生部长祖基菲里的女儿，也是一间私人高教机构的法律系讲师。（图左）祖纳达是首相敦马哈迪政治秘书阿布峇卡的妻子，也是Cosmetic Line公司创办人。（图：星洲日报）

（八打灵再也23日讯）为贫困家庭提供小额融资的政府机构马来西亚策略信托基金会（AIM）所委任的两名董事成员引发争议。

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两名受委任的董事成员分别是董事局主席拿督祖纳达和董事成员努鲁依曼。

祖纳达是首相敦马哈迪政治秘书阿布峇卡的妻子，也是CosmeticLine公司创办人。

努鲁依曼则是卫生部长拿督斯里祖基菲里的女儿，也是一间私人高教机构的法律系讲师。

两人是于去年10月受委任担任上述董事会成员。她俩的受委消息证实之后，网络充斥着许多批评，指她们跟希盟政府成员有着密切关系。

该基金会的另一位联合创办人苏摩卡欣教授和柔佛行动党领袖巫程豪在两天前也重挑这项委任课题。

巫程豪：裙带风主义更复杂

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巫程豪指出，政府委任亲信担任政治机构的职员是过去前朝国阵政府的做法。

“希盟政权所存在的裙带风主义更加复杂。”

“请重申承诺不会任命政治人物及其政治盟友或亲属担任或成为政府相关公司的一份子。”

他昨天在脸书贴文说，那些已经任命的人应该放弃他们的委任，以提倡真正的改革。

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祖纳达：首相署没干预

不管怎样，祖纳达受记者联络时表示，是马来西亚策略信托基金会高层委任她，首相署办公室并没有干预此事。

她说：“我本身是一名商人，我用小成本去开发我的化妆品生意业务，就像我们正在帮助的大多数贫困妇女一样，就因为我是首相秘书的太太，就被认为靠裙带关系受委是不公平的。”

“作为一名经历过艰苦困苦的女性企业家，就像我们现在正在帮助的34万名女性一样，我相信我能理解她们的问题和困境，同时确保基金会真正发挥其作用。”

努鲁依曼则说她担心自己与卫生部长的关系会在她受委任后成为一个课题。