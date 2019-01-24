网上流传黑函指控．HRDF董事部报案 人力资源发展基金（HRDF）董事部主席拿督诺法丽达说，针对最近网络上流传有关HRDF种种指控的匿名信及黑函，她已向警方报案及向大马通讯及多媒体委员会举报。

（吉隆坡23日讯）人力资源发展基金（HRDF）董事部主席拿督诺法丽达说，针对最近网络上流传有关HRDF种种指控的匿名信及黑函，她已向警方报案及向大马通讯及多媒体委员会举报。

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她发文告指出，自今年1月1日起，她获得首相委任成为HRDF董事部主席之后，她及全新的董事部，全力配合当局对挪用该基金数百万的涉案者进行缉拿的行动。

她说，最近社交媒体却出现对新届董事部的指控，这些都需要获得调查；然而，他呼吁网民或一小撮人马上停止滥发匿名信及黑函的文化。

“若有关的指控或投诉属实，那么董事部将着手彻查，而我也承诺将会亲自审视有关的指责，对此，有任何意见者可直接电邮予我，邮址为[email protected]。”

她表示，任何邮件可在本月31日之前发给她。